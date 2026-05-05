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Traitement des eaux usées

Sainte-Rose-du-Nord entame la construction de son usine

Émile Boudreau
Le 05 mai 2026 — Modifié à 08 h 08 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Sainte-Rose-du-Nord s’apprête à lancer les travaux de construction de sa nouvelle usine de traitement des eaux usées. La première pelletée de terre a été donnée lundi, marquant une étape fortement attendue par la petite communauté, rapporte Radio-Canada.

Le feu vert du gouvernement du Québec a été donné en mars 2026, avec la confirmation d’une subvention accordée par le ministère de l’Habitation. Une première annonce du projet avait toutefois été faite un an plus tôt, en mars 2025.

Évalué entre 15 et 20 millions de dollars, le projet dépasse largement la capacité financière de Sainte-Rose-du-Nord. C’est d’ailleurs l’une des principales raisons expliquant les délais avant sa réalisation. Grâce à l’appui financier des gouvernements provincial et fédéral, la Municipalité n’aura à assumer que 2,5 % de la facture finale.

Afin de limiter les impacts sur la saison touristique estivale, les travaux de réfection des égouts seront réalisés en deux phases. De mai à octobre, le chantier se concentrera dans le haut du village, où la circulation se fera en alternance sur la rue des Artisans pendant toute la saison. Une fois l’été terminé, les travaux se déplaceront sur la rue du Quai.

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin, se montre optimiste quant à l’échéancier. Il souhaite que l’ensemble du dossier soit réglé d’ici deux ans. Dans un scénario idéal, les travaux principaux seraient menés à terme avant la fin de l’année, ne laissant que les travaux de finition à réaliser au cours de l’été 2027.

Après près de vingt ans d’attente, le projet permettra enfin à la municipalité d’un peu moins de 450 habitants de mettre un terme au rejet des eaux usées directement dans la rivière Saguenay.

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