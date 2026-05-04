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Lundi, 04 mai 2026

Culture

Temps de lecture : 41s

L’artiste country Samme fait son retour sur scène dans la région

Émile Boudreau
Le 04 mai 2026 — Modifié à 13 h 27 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après une pause marquée par la naissance de son premier enfant, l’auteure-compositrice-interprète country montréalaise Samme signe sur scèce avec une nouvelle chanson inspirée par l’amour maternel intitulé Que le bonheur soit avec toi.

Coécrite avec son mari, William Croft, lors du baptême de leur fille, la pièce s’inscrit dans une démarche créative renouvelée. L’artiste nommée au Gala Country 2024 pour son album Les mille et un chemins prépare actuellement un court album inspiré par la maternité, le besoin de ralentir et le désir de se recentrer sur l’essentiel.

Le retour musical de Samme se traduira également sur scène au cours des prochaines semaines. Elle amorcera cette nouvelle série de spectacles le 30 mai au Festival de la Plantation à Hébertville, avant de se produire le 3 juin au Théâtre Palace Arvida, le 26 juin au Festival Rodéo Ste-Catherine, puis le 15 août au Festival L’International Périphérique à L’Anse-St-Jean. En parallèle, l’artiste prépare déjà la sortie d’une nouvelle chanson estivale country aux accents reggae.

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