Le projet de piscine chauffée à Saguenay bientôt complété

La conseillère municipale du district 6, Audrey Lapointe, a confirmé, lors d’une entrevue avec le journal Le Réveil, l’arrivée d’une future piscine chauffée à Arvida, qui viendra compléter le réseau de bassins publics similaires dans l’ensemble des districts de la ville de Saguenay.

Estimé à 8 millions de dollars, le projet sera situé au cœur du parc Saint-Jacques. Les travaux devraient débuter cet été, en vue d’une mise en service prévue à l’été 2028.

Initialement évalué à 5 millions de dollars, comme les autres projets similaires, le coût a dû être revu à la hausse. Mme Lapointe explique que cette augmentation était inévitable.

« C’est la plus dispendieuse des cinq piscines, puisqu’il s’agit de la dernière à être réalisée. Le coût de la vie et l’inflation augmentent rapidement d’année en année. Il s’agit désormais du prix nécessaire pour offrir des installations de qualité », souligne-t-elle.

Par ailleurs, le pavillon Mellon, situé à proximité du parc, bénéficiera également d’une réfection.

La future piscine du parc Saint-Jacques s’inscrit dans le cadre du projet de revitalisation des installations aquatiques extérieures de la Ville de Saguenay.

Actuellement, la piscine Alcide-Reid, à Kénogami, le bassin Saint-Alexis, à La Baie, ainsi que les piscines Rosaire-Gauthier et du parc de la Colline, à Chicoutimi-Nord, demeurent les principales installations accessibles à la population.

L’ancienne piscine d’Arvida, située dans le parc Saint-Mathias, restera en fonction jusqu’à l’ouverture de la nouvelle installation, après quoi elle sera démolie en temps opportun. Aucune information n’a été communiquée quant à l’avenir du site.

La future piscine du parc Saint-Jacques pourra accueillir jusqu’à 400 baigneurs simultanément. Elle sera dotée de jeux d’eau et aménagée de manière à être accessible aux personnes à mobilité réduite.

Mme Lapointe accueille d’ailleurs ce projet avec enthousiasme.

« Le projet va enfin pouvoir être complété, et ce ne sera pas à moitié fait. J’ai très hâte de voir le résultat. Je suis convaincue que les citoyens seront satisfaits. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à nos anciennes piscines, qui dataient de plusieurs années », affirme-t-elle.

Un appel d’offres a également été lancé par la municipalité afin de permettre le début des travaux.