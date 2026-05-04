Avec seulement 9 lancers, le Canadien passe en deuxième ronde

Neuf lancers… c’est tout ce dont le Canadien de Montréal a eu besoin pour battre le Lightning de Tampa Bay 2 à 1 dans le septième et ultime match de leur série qui a eu lieu hier soir, le 3 mai. Avec ce gain, le Tricolore fera face aux Sabres de Buffalo.

Ce n’est clairement pas le meilleur match en attaque pour les hommes de Martin St-Louis, mais le gardien Jakub Dobes a été étincelant durant toute la rencontre, réalisant 28 arrêts.

Nick Suzuki va ouvrir la marque en fin de première période, faisant dévier le tir de la pointe de Kaiden Guhle. La rondelle va par la suite toucher le patin d’un joueur du Lightning pour déjouer Andrei Vasilevskiy.

La deuxième sera complètement à oublier pour les joueurs du CH qui ne parviennent pas à lancer une seule fois de l’engagement. Et le Lightning va en profiter en avantage numérique grâce à Dominic James qui fait dévier un tir de la ligne bleue pour créer l’égalité.

Malgré cette période affreuse, le Canadien n’abandonne pas et joue de chance. Alex Newhook récupère une rondelle derrière le filet et la fait dévier dans le dos de Vasilevskiy pour reprendre les devants.

En fin de match, Jon Cooper va retirer son gardien mais la défensive montréalaise va faire le travail pour préserver cette mince avance.

Très bon dans les matchs 7

Le Canadien connaît beaucoup de succès dans les septièmes matchs depuis le début des années 2000. En huit matchs, il a remporté ce match ultime à sept reprises.

Prochaine étape: Buffalo

Au deuxième tour, le Canada affrontera les Sabres de Buffalo, qui ont terminé au premier rang de la division Atlantique et ont éliminé les Bruins de Boston en six matchs. Cette série débutera mercredi à Buffalo.