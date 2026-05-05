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Mardi, 05 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 39s

Saguenay

Un individu arrêté pour vente de cannabis à des mineurs

Émile Boudreau
Le 05 mai 2026 — Modifié à 07 h 12 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Groupe d’intervention en violence urbaine du Service de police de Saguenay (SPS), en collaboration avec des membres du programme Accès cannabis, a mené une opération le 30 avril dernier afin de contrer la vente de produits liés au cannabis et au vapotage destinés à des élèves des écoles secondaires du territoire de Saguenay.

L’intervention a mené à l’arrestation d’un homme âgé d’une trentaine d’années à son domicile, situé dans l’arrondissement de Jonquière. Deux perquisitions ont été effectuées dans le cadre de l’enquête. Les policiers ont saisi environ 30 vapoteuses à cannabis, 30 cigarettes électroniques, plusieurs bonbons au cannabis, une somme de plus de 4 000 $ en monnaie canadienne ainsi qu’un véhicule considéré comme bien infractionnel.

Le suspect a été libéré par sommation. Il pourrait faire face à plusieurs accusations, notamment de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, de vente de produits du tabac à une personne mineure ainsi que de recel.

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