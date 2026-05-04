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Lundi, 04 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 53s

Incendies de véhicules à Chicoutimi : trois arrestations effectuées

Émile Boudreau
Le 04 mai 2026 — Modifié à 07 h 37 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Groupe d’intervention en violence urbaine du Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à l’arrestation de trois individus en lien avec une série d’incendies de véhicules survenus à la mi-mars dernier dans l’arrondissement de Chicoutimi, plus précisément sur le boulevard du Royaume.

Rappelons que trois véhicules avaient été la proie des flammes dans la nuit du 14 mars, tandis que sept autres avaient été incendiés deux jours plus tard, le 16 mars. Ces événements avaient alors suscité une vive inquiétude dans le secteur.

Les suspects, deux hommes et une femme originaires de la région de Québec, ont été arrêtés au cours des dernières semaines grâce à une collaboration entre le SPS et le Service de police de la Ville de Québec. Ils font tous face à des chefs d’accusation d’incendie criminel ainsi que de possession d’objet incendiaire.

Les trois individus ont comparu une première fois devant le tribunal et sont désormais en attente de la suite des procédures judiciaires. Chantale DorrGagnon, dans la trentaine et originaire de Québec, a été remise en liberté sous promesse de comparaître. Rudy LapointeGoudreault, dans la quarantaine et également originaire de Québec, a lui aussi été remis en liberté sous promesse de comparaître. Quant à Steeve Tanguay, dans la trentaine, il demeure détenu pour la suite des procédures.

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