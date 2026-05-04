Saguenay proactive contre le vandalisme

Une rencontre entre la Ville de Saguenay et le Service de police de Saguenay (SPS) a eu lieu afin de discuter du vandalisme qui persiste dans la ville. De cette rencontre émerge un plan d’action, qui sera mis en œuvre dans les prochaines semaines.

Dans une entrevue avec le Quotidien, le conseiller municipal du district 7, Serge Gaudreault, a souligné que la municipalité ajoutera des pancartes, des lumières et des caméras au parc de la Colline, mais aussi dans plusieurs autres parcs de la région et que des policiers feront aussi plus de surveillance dans certains secteurs afin de régler le problème.

Le conseiller précise que des actions concrètes sont actuellement prises pour améliorer la situation dans son secteur et ailleurs dans la ville. Il ajoute que depuis près de trois ans, il y a un manque de surveillance et mentionne que ce n’est pas de la violence ni des gangs de rue, mais de petits méfaits qui brisent de beaux secteurs où Saguenay investit de l’argent. La semaine de Serge Gaudreault dans ce dossier a été chargée, alors qu’une table de granite, d’une valeur de 5 000 $, a été brisée par des malfrats.

Mentionnons que pour éviter des événements similaires, le conseiller Gaudreault demande aux parents de sensibiliser leurs enfants à la maison. Le SPS, quant à lui, invite la population à les contacter anonymement au 418-699-6000 pour dénoncer ces actes.