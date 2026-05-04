Nettoyage du Lac Kénogami : réussite de la 20e corvée

La Corvée de nettoyage annuelle du Lac Kénogami, qui s’est tenue ce samedi 2 mai et qui en était à sa 20e édition, a été une réussite. Celle-ci a rassemblé près de cinquante-cinq personnes, lesquelles étaient conviées à se présenter au dépanneur de la Coop sur le chemin du quai entre 8h et 10h.

Les participants y furent chaleureusement accueillis avec de la nourriture pour bien commencer la journée, le nécessaire pour la collecte (gants, pinces et sacs à déchets), en sus d’un présent à leur retour, afin de souligner leur contribution. Cette année, l’organisation de la corvée mentionne qu’environ 33 km de chemins ont été passés aux peignes fins, soit la Rue Saint-Dominique, du pont de Pibrac jusqu’au carrefour giratoire (2 km), la Rue Turgeon (0.5 km), la Rue de la Rivière (0.5 km), la Rue du Barrage (0.5 k), le Chemin du Quai, du carrefour giratoire jusqu’au débarcadère (5 km), le Chemin de l’Église (3 km), la Route des Bâtisseurs (9.2 km), le Chemin Bouchard (3 km), le Chemin de la Rivière-aux-Sables (4 km) et une partie de la Route de Kénogami (5 km).

L’édition 2026 a été concluante pour les organisateurs, qui recensent près de 60 sacs poubelles de déchets qui ont été amassés, en omettant les gros détritus (pneus, matériaux, etc.) qui ont nécessité d’être ramassés dans des camions.

Mentionnons que depuis ses débuts, en 2007, la corvée a permis de retirer plus de 1935 sacs de poubelles de déchets qui jonchaient le bord de la route et qui se retrouvaient dans les fossés.