Le Groupe Martel étend ses affaires au Saguenay

Pierre-Luc Martel, directeur général du Groupe Martel, a procédé hier soir à l’inauguration officielle d’une toute nouvelle place d’affaires à Saguenay. Située au 2147, boulevard Talbot, à Chicoutimi, ce nouveau commerce se distingue par un concept entièrement repensé.

Plutôt que de proposer un inventaire sur place, le Groupe Martel mise sur une salle de démonstration présentant un vaste éventail de ses produits phares, notamment les structures de bois, les revêtements extérieurs, les toitures d’acier, les rampes et balcons ainsi que les portes et fenêtres.

Entrepreneurs et particuliers pourront y rencontrer des spécialistes afin d’être accompagnés à chaque étape de leurs projets. Les produits sélectionnés seront ensuite commandés et livrés à partir des autres places d’affaires du Groupe.

Les clients auront la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne, via le site internet de l’entreprise. Ces rencontres pourront se dérouler en présentiel ou à distance, en visioconférence.

Cette ouverture s’inscrit dans une stratégie de développement de l'entreprise visant à se rapprocher d’un marché en forte croissance dans la région du Saguenay. Elle vient ainsi s’ajouter aux quatre autres commerces du Groupe Martel, soit la Scierie Martel, Structure Martel, Martel BMR et le Potvin & Bouchard d’Alma.