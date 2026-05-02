Une pièce de théâtre sur l’identité et l’estime de soi

Le Théâtre de la Tortue Noire, à Chicoutimi, présente sa toute nouvelle création, Château Miroir. Destinée à un public de 10 ans et plus, la pièce aborde des thèmes majeurs tels que l’anxiété, la santé mentale, ainsi que des éléments essentiels au développement de chaque individu, soit l’estime de soi et l’identité.

Pour concrétiser ce projet, la compagnie a bénéficié d’une subvention de 50 000 $ du ministère de la Culture du Québec.

Écrite par Kevin Girard et mise en scène par Christian Ouellet, Château Miroir met en scène Mélanie, une jeune fille dont la vie bascule le jour où son reflet l’entraîne de l’autre côté d’une flaque d’eau remplie de ses larmes. Elle se retrouve alors dans un royaume fantastique où son double règne sur un monde menacé par le doute et l’angoisse. Commence ainsi une aventure initiatique au cours de laquelle elle devra apprivoiser ses peurs pour révéler sa propre lumière.

L’auteur de la pièce affirme avoir été influencé par les ateliers d’écriture et de théâtre qu’il a animés dans les écoles au cours des dernières années.

« Il me semblait que le climat parfois anxiogène dans lequel baignaient les adultes se reflétait chez les enfants. Je me suis alors donné pour mission de mettre en lumière l’ingéniosité, la créativité et la belle folie des élèves. Ce spectacle, qui s’inspire des valeurs de dépassement de soi propres à certains héros de jeux vidéo, est rapidement devenu un appel à l’écoute de soi, malgré les défis », explique M. Girard.

Sur scène, un scrapbook filmé en direct — composé de papiers découpés, de collages et de dessins — donne vie à l’imaginaire du personnage principal. Château Miroir s’est ainsi construit à partir d’images en deux dimensions, manipulées en direct et projetées sur écran géant.

Représentations scolaires

Au total, dix représentations scolaires et deux supplémentaires ouvertes au grand public, toutes à guichets fermés, ont été présentées jusqu’à maintenant. Quatre autres représentations scolaires seront offertes par le Théâtre de la Tortue Noire pour le Centre de services scolaire De La Jonquière les 5 et 6 mai prochains, à la salle Pierrette-Gaudreault du Centre culturel Mont-Jacob.

Selon la comédienne et adjointe à la direction, Valérie Essiambre, il est essentiel de faire découvrir la culture et le théâtre aux jeunes le plus tôt possible.

« Au-delà de la pièce, pour certains, c’est la première fois qu’ils vont au théâtre, et le simple fait d’assister à un spectacle à cet âge constitue une expérience importante et marquante. »

Pour la directrice générale et comédienne, Sara Moisan, il s’agit également d’un univers unique qui mérite d’être exploré.

« C’est quelque chose qu’on ne retrouve pas ailleurs. C’est un moment fort d’être dans une salle avec d’autres personnes et des acteurs en chair et en os devant soi. C’est important que les jeunes puissent vivre cette expérience. Avec une pièce comme Château Miroir, on sent que ça les touche et que ça les intrigue beaucoup », ajoute-t-elle.

Théâtre de marionnette

La compagnie de théâtre La Tortue Noire a été fondée en 2005 à Chicoutimi.

Avec maintenant treize créations diffusées dans plusieurs pays, elle se distingue par ses spectacles contemporains qui explorent une variété de techniques. Ses œuvres puisent à la fois dans les arts de la marionnette, le théâtre abstrait, les arts visuels, la danse, l’art vidéo et l’ensemble des arts de la manipulation.

Plusieurs membres de la troupe se rendront d’ailleurs en Italie et en Serbie au mois de mai prochain afin d’y présenter la pièce intitulée 2050.