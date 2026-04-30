Saguenay instaure des jetons de reconnaissance pour souligner l’engagement citoyen

La Ville de Saguenay lance un système de jetons de reconnaissance afin de souligner concrètement l’engagement citoyen et les contributions marquantes à la communauté.

Certaines attentions, telles que des crayons en bois ou des tasses, étaient déjà offertes par la Ville auparavant. Afin de faire preuve d’une plus grande sollicitude et de démontrer concrètement son appréciation envers les récipiendaires, Saguenay introduit désormais un jeton de reconnaissance.

Il s’agit d’une marque de reconnaissance publique destinée à mettre en valeur des actions, des engagements ou des réalisations qui contribuent positivement à la communauté et au rayonnement de la Ville. À ce titre, il favorise le sentiment d’appartenance et renforce la fierté des citoyens envers la Ville de Saguenay.

Ce type de distinction trouve ses origines aussi loin que dans l’Antiquité. Au fil du temps, cette récompense s’est implantée dans plusieurs milieux, notamment au sein des forces militaires, des organismes communautaires, du milieu politique et des services policiers.

« C’est un gage de reconnaissance qui a un certain décorum, et que les gens peuvent être fiers de mettre en valeur », souligne le maire Luc Boivin.

Au total, 1 800 jetons sont disponibles pour l’ensemble du mandat de M. Boivin et des membres du conseil municipal. Tous numérotés de façon unique, 300 sont en la possession du maire, tandis que chacun des conseillers de la Ville de Saguenay a le privilège d’en remettre 100.

Un montant de 15 000 $ a été nécessaire pour la mise en place de cette initiative. M. Boivin précise toutefois que les fonds utilisés proviennent du budget de son cabinet.

Afin d’encadrer la remise des jetons et de s’assurer qu’ils soient attribués pour des raisons significatives, un document détaillant les critères et les règles a été remis à chacun des élus.

Le jeton du défi peut être remis pour souligner l’implication citoyenne, le travail d’un employé, un geste honorifique ou encore le parcours et l’engagement d’une personnalité publique. Il peut aussi reconnaître une contribution importante à la vie communautaire ou municipale, des actions qui valorisent la Ville de Saguenay, ou encore un exploit, une réussite ou un accomplissement remarquable.