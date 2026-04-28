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Mardi, 28 avril 2026

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Temps de lecture : 39s

Accès Vélo : un retour bonifié pour sa 9e édition

Le 28 avril 2026 — Modifié à 07 h 51 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Société de transport du Saguenay (STS) a annoncé le retour de ses vélos électriques en libre-service dès lundi prochain, le 4 mai et ce, jusqu’au 1er novembre 2026, avec un réseau élargi qui facilitera davantage les déplacements actifs et combinés au transport collectif.

Cet été, 96 vélos électriques répartis dans 23 stations seront accessibles partout à Saguenay. De plus, cinq nouvelles stations viennent s’ajouter cette année au réseau Accès Vélo pour répondre à une demande en constante augmentation, soit sur la rue St-Hubert et rue des Mouettes, la rue Racine et rue Labrecque, sur le boulevard Talbot et la rue Sydenham, au Terminus de Chicoutimi sur la rue Morin et sur l’Avenue du Port et la 6e Avenue.

L’ajout de ces nouvelles stations stratégiquement situées permettra d’offrir aux usagers des trajets plus fluides, plus courts et mieux connectés aux pôles d’activités urbains. Mentionnons également que des abonnements seront disponibles durant l’entièreté de la saison estivale. 

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