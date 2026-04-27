La gala LUTTE JCW de retour à St-Ambroise pour une 19e édition

Dans moins d’une semaine, l’aréna Marcel-Claveau de St-Ambroise vibrera au rythme de la lutte professionnelle lors de la 19e édition du gala LUTTE JCW, le 2 mai 2026 dès 19 h. Année après année, cet événement attire entre 750 et 1 500 spectateurs et amateurs de lutte.

Au fil du temps, la LUTTE JCW a bâti sa réputation en réunissant dans le ring des lutteurs de renommée internationale tels qu’Erick Rowan, ancien lutteur de la WWE, et Shelton Benjamin, aujourd’hui actif à la AEW, ainsi que des figures locales comme Barabas, Billy Stone et Shogan.

L’édition 2026 s’annonce particulièrement spectaculaire. Le combat phare opposera Gangrel, ancien lutteur de la WWE, à DeAmon, une vedette locale originaire de St-Ambroise. La soirée proposera également un combat d’échelles, un Street Fight pour le championnat de la JCW, ainsi que plusieurs autres combats et surprises qui devraient ravir les spectateurs.