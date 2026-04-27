Le président Trump évacué du dîner des correspondants

Le président des États-Unis, Donald Trump, a dû être évacué samedi soir lors du dîner des correspondants qui avait lieu à Washington après la possibilité de coups de feu à l’intérieur de la salle.

Selon les premières informations, Trump était en compagnie de sa conjointe, Melania, ainsi que plusieurs centaines de personnes qui assistaient à l’événement. Un total de quatre coups auraient été entendus venant du fond de la salle.

Les membres de la sécurité auraient demandé au président de se coucher par terre, avant d’être évacué. Dans le lobby de l’hôtel, la correspondante de CNN, Kaitlin Collins, a mentionné avoir vu le tireur tout comme le journaliste Wolf Blitzer qui ajoute avoir aperçu des policiers jeter le tireur au sol.

Les autorités confirment que le président est en sécurité et qu’il n’y aurait pas de blessé.