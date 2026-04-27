SUIVEZ-NOUS

Lundi, 27 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 34s

Coups de feu

Le président Trump évacué du dîner des correspondants

Le 27 avril 2026 — Modifié à 07 h 17 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ

Le président des États-Unis, Donald Trump, a dû être évacué samedi soir lors du dîner des correspondants qui avait lieu à Washington après la possibilité de coups de feu à l’intérieur de la salle.

Selon les premières informations, Trump était en compagnie de sa conjointe, Melania, ainsi que plusieurs centaines de personnes qui assistaient à l’événement. Un total de quatre coups auraient été entendus venant du fond de la salle.

Les membres de la sécurité auraient demandé au président de se coucher par terre, avant d’être évacué. Dans le lobby de l’hôtel, la correspondante de CNN, Kaitlin Collins, a mentionné avoir vu le tireur tout comme le journaliste Wolf Blitzer qui ajoute avoir aperçu des policiers jeter le tireur au sol.

Les autorités confirment que le président est en sécurité et qu’il n’y aurait pas de blessé.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le fromage plus emblématique que l’érable au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Publié à 16h00

Le fromage plus emblématique que l’érable au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon un sondage mené par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec la firme Léger, les produits laitiers se hissent au deuxième rang des produits alimentaires emblématiques du Québec, tout juste derrière le sirop d’érable. Individuellement, le fromage est nommé comme produit emblématique par 20% des répondants, se positionnant ...

LIRE LA SUITE

La gala LUTTE JCW de retour à St-Ambroise pour une 19e édition
Publié à 15h00

La gala LUTTE JCW de retour à St-Ambroise pour une 19e édition

Dans moins d’une semaine, l’aréna Marcel-Claveau de St-Ambroise vibrera au rythme de la lutte professionnelle lors de la 19e édition du gala LUTTE JCW, le 2 mai 2026 dès 19 h. Année après année, cet événement attire entre 750 et 1 500 spectateurs et amateurs de lutte. Au fil du temps, la LUTTE JCW a bâti sa réputation en réunissant dans le ring ...

LIRE LA SUITE

Vente de biscuits dans la région au profit de la Fondation Jean-Allard
Publié à 14h00

Vente de biscuits dans la région au profit de la Fondation Jean-Allard

À compter d’aujourd’hui, lundi 27 avril, la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean est invitée à poser un geste gourmand et solidaire en se procurant des Biscuits Sourire. Ceux-ci sont vendus dans les 22 restaurants Tim Hortons de la région, et l’entièreté des sommes amassées sera versée à la Fondation Jean-Allard, qui œuvre pour la cause de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES