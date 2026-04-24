Un déménagement en juin pour offrir des services optimisés

Zoothérapie Mamma Mia entamera un nouveau chapitre majeur de son développement. En effet, l’entreprise régionale quittera ses bureaux de Chicoutimi-Nord afin de déménager officiellement à la ferme, située au 4688 Chemin Saint-Benoît à Jonquière.

Ce déménagement représente une décision stratégique à long terme, qui permettra à la compagnie d’offrir un environnement thérapeutique intégré et cohérent, d’assurer la pérennité des services et de déployer pleinement son approche en lien avec la nature et les animaux.

« On parle d’un déménagement, mais c’est vraiment plus que ça », admet la fondatrice et gestionnaire de Zoothérapie Mamma Mia, Martine Bélanger. « Les services que l’on propose actuellement resteront les mêmes, mais on va bâtir un projet qui est véritablement une mission de vie pour aider davantage de gens. Dans les installations qu’on avait, on ne pouvait pas recevoir le nombre de personnes que l’on aurait voulu en raison du manque d’espace, entre autres. Parallèlement à ça, on va pouvoir travailler à la source même de la zoothérapie, qui est de travailler en nature avec l’animal, qui est dans son milieu de vie, le tout dans un contexte apaisant, sécurisant et rassurant », affirme-t-elle.

L’opportunité s’est présentée à Mme Bélanger l’automne dernier lorsque son conjoint, qui est agriculteur et producteur dans une ferme laitière, a décidé de prendre sa retraite.

« Il a tout vendu son quota et ses vaches à ce moment-là, ce qui nous laissait des bâtiments vacants et beaucoup d’espace pour laisser croître un projet de cet envergure-là. J’avais cette possibilité, j’avais l’emplacement et l’ambition de vouloir bâtir quelque chose de gros pour la population. Au passage, on donne une deuxième vie à la ferme qui est présente depuis des générations. »

La saison estivale à venir permettra à l’équipe de se pencher sur l’aménagement extérieur de l’endroit, tandis que la saison hivernale sera le moment idéal pour s’attaquer à l’intérieur de la ferme.

« On veut recevoir notre clientèle dans un lieu qui sera adapté aux différents besoins. On veut notamment mettre en place de grandes salles dans le but d’accueillir des groupes. On a plein d’idées en tête ! », mentionne la principale intéressée.

Zoothérapie Mamma Mia continuera de prodiguer ses services dans ses installations du boulevard du Saguenay, et ce jusqu’au 31 mai prochain, soit la date de cessation du bail. Les gens déjà suivis par l’entreprise poursuivront donc leur consultation du côté de Jonquière en juin, dans le cadre d’interventions cliniques structurées et pour profiter de services spécialisés en relation d’aide.

Des services bonifiés

À l’aube de ce déménagement, Zoothérapie Mamma Mia élargira son offre avec de nouvelles initiatives axées sur le bien-être et le contact avec la nature. L’organisme misera notamment sur l’intégration d’animaux de ferme et sur une approche en plein air, en plus de proposer des camps d’été et des séances de yoga en compagnie des animaux, une formule qui gagne en popularité.

« On va être en mesure de bâtir des ateliers plus diversifiés, il y a également les camps d’été qui vont débuter. On va pouvoir proposer des journées thématiques, par exemple parent-enfant. On va aider beaucoup plus les gens qui sont en situation de vulnérabilité, ou encore des organismes communautaires qui ont de grands besoins. On ajoute seulement des méthodes alternatives de suivi. On ne laisse pas aller la clientèle qu’on avait déjà », assure Mme Bélanger.

Pour l’occasion, plusieurs nouveaux animaux ont été adoptés, comme des mini-chevaux, des chèvres et des alpagas.

« On passe par-dessus l’image traditionnelle de la zoothérapie, d’une personne qui caresse un petit chien blanc. On n’est plus là. On est dans de l’intervention spécialisée avec des intervenantes qualifiées. On veut montrer que c’est possible de travailler avec divers animaux, en s’encrant les pieds au sol et en reconnectant avec la nature. »

Plus de hauts que de bas en 2025

L’année 2025 fut une année plus que positive pour l’organisation, malgré l’ouverture d’une succursale à Alma qui ne s’est pas déroulée totalement comme prévu.

« La demande n’était pas là dans ce secteur, malheureusement, donc on a décidé de se concentrer sur nos activités au Saguenay. L’objectif principal derrière ce projet était de rejoindre plus de gens au Lac-Saint-Jean », spécifie Martine Bélanger.

Zoothérapie Mamma Mia désire décloisonner les notions reçues sur les moyens d’aide alternatifs, pour faire découvrir la pratique. D’ailleurs, l’entreprise travaille désormais en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean et poursuit sa collaboration avec la DPJ pour faire connaître les bienfaits et avantages de cette approche d’intervention professionnelle.