Les promoteurs immobiliers de Saguenay s’unissent

Les promoteurs immobiliers actifs sur le territoire de Saguenay annoncent la création de l’Alliance des bâtisseurs du Saguenay, un nouveau regroupement qui vise à structurer le dialogue avec la Ville et à renforcer la collaboration entre les différents acteurs du développement immobilier résidentiel et commercial.

Selon ses fondateurs, cette initiative découle d’une volonté de parler d’une seule voix face aux enjeux liés à l’habitation et participer plus activement aux réflexions entourant l’avenir de Saguenay.

L’Alliance entend ainsi devenir un interlocuteur privilégié auprès des autorités municipales et estime que la meilleure concertation qui en découlera permettra d’accélérer la réalisation de nouveaux projets et de répondre plus efficacement à la demande en logement.

Miser sur la collaboration

Les membres de l’Alliance plaident également pour un effort collectif afin de s’attaquer à la crise de l’habitation, mettant de l’avant leur expertise, leur capacité d’exécution et leur aptitude à livrer rapidement des projets résidentiels de qualité à coût compétitif.

Ils lancent donc un appel à un dialogue renouvelé avec la municipalité, prônant des échanges « ouverts, transparents et fondés sur des données objectives », dans une optique de collaboration plutôt que de confrontation. L’objectif, disent les membres, est de trouver des « voies de passage ».

Le regroupement souhaite aussi mieux faire comprendre les réalités du secteur immobilier et le rôle qu’y jouent les promoteurs, tant dans la conception que dans la réalisation de projets résidentiels et commerciaux variés.

Un contexte jugé favorable

La création récente du Bureau de projets immobiliers, annoncée par la Ville de Saguenay et Promotion Saguenay, est d’ailleurs perçue par l’Alliance comme un premier pas dans la bonne direction. Ce nouvel outil pourrait contribuer à fluidifier les échanges, estiment ses membres.

L’Alliance des bâtisseurs du Saguenay compte tout de même poursuivre ses discussions avec les élus municipaux, les organisations économiques et l’ensemble des partenaires concernés afin de contribuer à un « développement harmonieux et responsable du territoire au service de la population ».