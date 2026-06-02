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Mercredi, 03 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 43s

De nouvelles entraves à prévoir sur les routes du Saguenay

Le 02 juin 2026 — Modifié à 07 h 01 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les automobilistes du Saguenay devront faire preuve de patience à compter d’aujourd’hui, alors que de nouveaux travaux entraîneront des perturbations importantes sur certains axes routiers de la région.

Sur le boulevard Talbot, la voie de droite en direction nord sera fermée entre le boulevard Barrette et la rue du Sauvignon. Cette entrave sera en vigueur selon un horaire précis, soit de 9 h à 11 h 30, puis de 13 h 30 à 16 h. Ces fermetures temporaires sont nécessaires afin de permettre aux équipes municipales de poursuivre la construction d’une piste cyclable.

Par ailleurs, un autre chantier affectera la circulation à Chicoutimi. Le boulevard du Saguenay Est sera complètement fermé entre les rues Arthur-Hamel et des Ormes. Cette entrave débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au mardi 9 juin, entre 7 h et 17 h chaque jour.

Des travaux de réfection de trottoir sont à l’origine de cette fermeture. Les automobilistes pourront toutefois contourner la zone en empruntant la rue des Érables, qui servira de voie de détour pendant la durée des travaux.

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