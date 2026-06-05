Le SPS demande l’aide de la population pour retrouver un individu

Le Service de police de Saguenay (SPS) sollicite l’aide du public afin d’identifier un homme recherché dans le cadre d’un dossier d’actions indécentes. L’événement est survenu le 24 mai dernier dans le sentier des Rats musqués, à Chicoutimi.

Selon les informations du SPS, il s’agit d’un homme blanc âgé d’environ 35 à 40 ans, mesurant approximativement 5 pi 7 po et pesant entre 145 et 150 lb. Il aurait les cheveux brun châtain, d’environ un pouce et demi de longueur, et ceux-ci seraient ébouriffés.

L’individu présentait également des cernes sous les yeux ainsi qu’une barbe d’environ un pouce, peu entretenue. Au moment des faits, l’homme portait des vêtements propres et de bonnes qualités, soit un manteau noir mat, un jean beige ainsi que des chaussures de style «skate» à semelle blanche.

Le SPS mentionne finalement que l’enquête se poursuit et souligne que toute personne ayant aperçu cet homme ou détenant de l’information pouvant aider à l’identifier est priée de communiquer avec le Service de police de Saguenay au 418-699-6000.