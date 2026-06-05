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Vendredi, 05 juin 2026

Économie

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Secteur forestier

Le fédéral dévoile son plan d’action pour transformer l’industrie

Le 05 juin 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral a annoncé, hier, un plan d’action comportant plusieurs engagements visant à accélérer la transformation du secteur forestier canadien.

Cette initiative, qui repose sur une approche collaborative impliquant les provinces, les territoires, les peuples autochtones et divers partenaires, entend répondre aux défis de l’industrie tout en renforçant sa compétitivité.

Ce plan s’appuie sur les travaux du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien, mis sur pied le 19 janvier dernier. Au terme d’un mandat de 90 jours, ce groupe a formulé des recommandations détaillées dans un rapport final rendu public le 3 juin par le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Quatre priorités structurent le plan d’action. D’abord, Ottawa souhaite assurer un approvisionnement en fibre à la fois concurrentiel et prévisible. Ensuite, le gouvernement prévoit effectuer des investissements afin de stimuler l’innovation et soutenir la modernisation du secteur.

Le plan vise également à diversifier et élargir les débouchés pour les produits forestiers, autant sur le marché intérieur qu’à l’international. Enfin, une attention particulière est accordée aux travailleurs et aux collectivités dépendantes de cette industrie, notamment grâce à des mesures de développement des compétences et de transition professionnelle.

Le gouvernement fédéral souligne que la mise en œuvre de ce plan a déjà fait l’objet de discussions lors de la réunion annuelle du Conseil canadien des ministres des forêts, qui a rassemblé les représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux.

À cette occasion, les différents ordres de gouvernement ont exprimé leur volonté de renforcer leur collaboration dans les mois à venir et se sont engagés à harmoniser leurs politiques, à coordonner leurs investissements et à réduire les obstacles qui freinent la transformation du secteur. Ces efforts devraient aboutir à l’élaboration d’une stratégie officielle pour le secteur forestier canadien d’ici la fin de 2026.

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