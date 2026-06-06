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Samedi, 06 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 35s

Un automobiliste percute un arbre violemment à Alma

Le 06 juin 2026 — Modifié à 14 h 23 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Un automobiliste a percuté un arbre se trouvant dans un terre-plein du boulevard Saint-Jude, à Alma, plus tôt aujourd’hui aux environs de 12h30.

Le véhicule était lourdement endommagé. Un témoin croit avoir observé des manœuvres de réanimation sur un individu.  

« Il y avait des ambulanciers, et on pouvait voir que les pompiers avaient accroché des draps pour bloquer la vue des passants, mais étant donné qu’on pouvait quand même voir au travers, il semblait y avoir des manœuvres de réanimation en cours », décrit le témoin.

La Sûreté du Québec n’a pas été en mesure de confirmer ou d’infirmer les informations rapportées par le témoin et dit ne pas avoir d’autres détails pour le moment, outre le fait que tous les services d’urgence ont été mobilisés.

Selon un policier interrogé sur place, la scène devrait être analysée par des experts sous peu. 

Plus de détails suivront.

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