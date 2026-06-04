Le Plus+ Battle de retour à Jonquière pour une troisième édition

Le samedi 13 juin prochain promet d’être une journée mouvementée à Jonquière, alors que la troisième édition de l’événement de danse Plus+ Battle se tiendra au Centre commémoratif Price. Lors de la dernière édition, plus de 100 participants et 300 spectateurs s’étaient réunis afin de voir de quel bois se chauffaient les compétiteurs.

Organisé par Émile Allard-Jacques, un danseur bien établi dans la région depuis quelques années, l’événement réussit à rassembler des membres de la communauté de la danse provenant des quatre coins du Québec.

Originaire de Montréal, ce dernier souhaite faire découvrir cette culture vibrante aux gens d’ici et permettre aux danseurs de la région d’évoluer au même titre que ceux des grands centres. C'est d'ailleurs cette volonté qui l'a poussé à mettre sur pied l'événement.

« Il n’y avait jamais eu de battle au Saguenay avant que je fasse la première édition. Ça a été un succès, dit-il. [...] Le Plus+ est arrivé pour créer le heat, la confrontation, et pour que les gens de la région puissent avoir accès au niveau provincial sans avoir à traverser le parc des Laurentides ou à se rendre jusqu’à Montréal pour le vivre. »

Émile Allard-Jacques ajoute être toujours très fébrile à l’idée d’observer le déroulement de la fin de semaine et de constater l’intérêt du public envers l’événement.

Concrètement, le Plus+ Battle est un événement d’affrontements de danse de rue divisé en deux catégories : Breaking et All-Style. La première permet aux adeptes de ce style apparu dans les années 1970 à New York de se rencontrer, tandis que la seconde favorise une plus grande participation en offrant à des danseurs de tous horizons l’occasion de s’essayer au format battle.

Pour participer, la compétition est également divisée selon l’âge afin de regrouper les danseurs de 16 ans et moins ainsi que ceux de 16 ans et plus dans des affrontements équitables.

Les gagnants de chaque catégorie se verront remettre un trophée ainsi qu’une récompense monétaire. Afin de déterminer les grands vainqueurs, des juges seront assignés à chacune des divisions.

Pour couronner le tout, DKC Freeze, reconnu comme l’un des pères fondateurs du street dance au Québec, agira à titre de juge d’honneur lors de cette troisième édition du Plus+ Battle.

« C’est un vétéran, un pionnier. C’est probablement la personne la mieux placée pour juger le battle. Je le connais depuis longtemps et il était heureux de pouvoir faire partie de l’aventure. De mon côté, je suis honoré de l’avoir avec nous. Nous allons accueillir une légende dans la région et plusieurs risquent de se mordre les doigts lorsqu’ils entendront parler de DKC Freeze et réaliseront qu’ils l’ont manqué », ajoute Émile.

L’ensemble des informations ainsi que l’accès à la billetterie sont disponibles sur la page Facebook du Plus+ Battle.