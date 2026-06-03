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La Sûreté du Québec démet l'un de ses hauts gradés dans la région

Le 03 juin 2026 — Modifié à 07 h 34 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La Sûreté du Québec (SQ) a démis de ses fonctions l’un de ses hauts gradés vendredi dernier. Le commandant régional de SQ, Patrick Paquet, subit cette mesure de manière temporaire.

Celui-ci occupe la fonction de commandant de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord au sein de la SQ depuis maintenant deux ans. Une enquête a été ouverte, à l’interne, afin de faire toute la lumière sur des allégations qu’on dit « assez sérieuses » à son endroit.

« À la base, ce sont des allégations qui ont été portées à l’attention de la Sûreté du Québec au cours des derniers jours. Évidemment, dès qu’il y a des allégations, le Service des normes policières est mis à contribution. Par la suite, il y a eu une recommandation de la Direction générale de relever monsieur Paquet de ses fonctions le temps de faire la lumière sur les allégations et de déterminer si elles étaient fondées ou non. », a déclaré le capitaine Benoit Richard.

La nature des allégations demeure confidentielle pour le moment, et la durée de l’enquête n’est pas déterminée, comme le mentionne le Benoit Richard.

« Ça peut être quelque chose qui peut prendre quand même un petit peu de temps. Alors ce que l’on doit faire, c’est d’être le plus diligent possible et de le faire de la façon la plus précise possible. Par la suite, une fois que l’ensemble des éléments auront été évalués, nous verrons par la suite ce qui sera décidé par les instances judiciaires ou par la direction de la Sûreté du Québec. », a-t-il conclu.

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