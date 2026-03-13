Nouvelles règles de pêche dans la rivière Saguenay

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a annoncé d’importants changements à la réglementation entourant la pêche sportive dans la rivière Saguenay.

Les nouvelles mesures entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche et toucheront toutes les espèces à l’exception de la ouananiche, dans la zone de pêche 28. Québec rappelle par ailleurs que la pêche au saumon demeure interdite dans la rivière Saguenay.

La période de pêche sera désormais étendue du 1er juin au 19 décembre, couvrant un vaste tronçon de la rivière Saguenay entre l’aval des barrages de L’Isle-Maligne et les structures de rétention du lac Saint‑Jean (Grande Décharge) et le croisement entre la rivière Saguenay et l’extrémité la plus en amont du barrage de Chute‑à‑Caron, sur la rive sud de la rivière. Cette réglementation s’appliquera également entre cette même délimitation et le barrage de Shipshaw. La rivière La Petite Décharge est aussi visée, entre son embouchure dans la rivière Saguenay et les structures de rétention du lac Saint‑Jean.

Modalités de la pêche hivernale

Les règles pour la pêche d’hiver demeurent inchangées. Elle se déroulera du 20 décembre au 31 mars, sauf dans les secteurs de la rivière où la pêche hivernale n’est pas autorisée. Celles-ci reposent sur l’absence d’enjeux fauniques particuliers et sur la possibilité de pêcher l’achigan sans limites de prise ni de possession.

Une pression accrue sur la truite de mer

Pour l’omble (truite de mer), la période de pêche s’étendra désormais du 1er juin au 31 octobre, du pied des barrages de Jonquière jusqu’à l’embouchure de la rivière Saguenay à Tadoussac. Les pêcheurs devront toutefois respecter une limite quotidienne de trois prises.

Dans les autres cours d'eau des zones de pêche 28 et 29, la limite globale pour les ombles sera de 15 poissons, dont un maximum de deux ombles chevaliers, sauf pour certains cours d’eau soumis aux mêmes règles que la rivière Saguenay ou à des réglementations particulières.

Les suivis menés par le gouvernement sur les truites de mer du Saguenay ont révélé une tendance à la baisse des populations. Ces données incitent Québec à adopter une approche de prudence, afin d’assurer la pérennité des espèces tout en permettant la poursuite des activités de pêche sportive.