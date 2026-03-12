SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 12 mars 2026

Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise lance les activités de sa 35e édition

Charles-Antoine Desmeules
Le 12 mars 2026 — Modifié à 10 h 29 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise dévoile sa nouvelle image de marque et lance officiellement les activités de sa 35e édition, qui se tiendra du 1er au 8 août 2026. La billetterie est maintenant accessible au public pour les différentes soirées, tout comme la période d’inscription pour son volet concours.

Les chanteurs et chanteuses intéressés pourront soumettre leur audition dès aujourd’hui et jusqu’au 19 avril 2026, à l’aide d’une captation vidéo réalisée par leurs soins.

Soixante participants, répartis dans quatre catégories d’âge, seront sélectionnés par un jury et auront la chance de performer sur scène cet été.

La catégorie auteur-compositeur-interprète obtient de légères modifications pour cette 35e édition. Alors qu’elle accueillait jusqu’à maintenant des projets solos, duos et trios, elle s’ouvre désormais aux groupes, permettant à davantage de formations de présenter leurs créations et de refléter de manière plus fidèle la diversité des projets musicaux actuels. Les participants auront la chance de remporter plus de 75 000 $ en prix, bourses et ateliers.

Mélissa Bédard, porte-parole

Cette année, la chanteuse bien connue du Québec, Mélissa Bédard, sera la porte-parole du festival.

Appréciée du public pour sa voix puissante, sa présence scénique et son authenticité, le Festival de la chanson de Saint-Ambroise estime que sa présence viendra sans aucun doute inspirer les participants et ajouter une belle énergie à cette 35e édition. Elle sera d’ailleurs sur scène lors de la traditionnelle soirée souper-spectacle du vendredi 7 août prochain.

35 ans, ce n’est pas rien

Pour souligner les nombreuses années d’existence du festival, une soirée supplémentaire s’ajoute à la programmation : la soirée Chanson en fête.

Un collectif d’artistes régionaux ayant marqué l’histoire du festival au fil des ans se rassemblera sur scène afin d’offrir, encore une fois, un moment mémorable à la population. Les détails de la programmation et les artistes participants seront dévoilés ultérieurement.

Dans cette même optique, l’image de marque du Festival de la chanson a été transformée afin de faire transparaître l’énergie et l’ambiance unique qui animent Saint-Ambroise chaque été, ainsi que sa mission de mettre en lumière la relève et de célébrer la chanson francophone.

La programmation complète de la 35e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise sera dévoilée au cours des prochains mois.

Pour s’inscrire ou obtenir plus d’information, rendez-vous au chansonsaintambroise.com.

