Le 92,5 Ma radio d’Ici en nomination au Gala des prix Dubuc

On pourrait appeler cela une belle tape dans le dos après près de 30 ans d’existence, ou signe d’une belle reconnaissance par ses pairs au sein des entreprises de Saguenay, la seule station de radio d’appartenance 100 % régionale, le 92,5 Ma radio d’Ici, la radio que vous écoutez religieusement, a reçu mercredi une belle nouvelle. Aussi communément appelée la radio communautaire du Saguenay, CKAJ figure parmi les finalistes du prochain Gala des Dubuc du 30 avril prochain, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF).

Le 92,5 se retrouve dans la catégorie “Entrepreneuriat collectif”, dans laquelle figure aussi Contact Nature Rivière-à-Mars et la coopérative de solidarité Aide Chez Soi Royaume du Saguenay. Toute l’équipe de CKAJ se réjouit naturellement de cette nomination, qui représente également une belle marque de reconnaissance envers l’entreprise de radiodiffusion régionale.

En ce qui a trait au Gala des Dubuc, ce dernier regroupe cette année 33 finalistes répartis dans 11 catégories. Pour en arriver à cette sélection finale, le comité jury a analysé une centaine de candidatures réparties dans les différentes catégories du concours.

La PDG de la Chambre de commerce, Sandra Rossignol, rappelle que le Gala des Dubuc demeure l’un des événements phares qui met en lumière le savoir-faire, l’innovation et l’audace des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il sera présenté le jeudi 30 avril prochain à l’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi. Les billets sont disponibles via la billetterie de la Chambre de commerce.