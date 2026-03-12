SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 12 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 0 s

Le 92,5 Ma radio d’Ici en nomination au Gala des prix Dubuc

Le 12 mars 2026 — Modifié à 08 h 53 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

On pourrait appeler cela une belle tape dans le dos après près de 30 ans d’existence, ou signe d’une belle reconnaissance par ses pairs au sein des entreprises de Saguenay, la seule station de radio d’appartenance 100 % régionale, le 92,5 Ma radio d’Ici, la radio que vous écoutez religieusement, a reçu mercredi une belle nouvelle. Aussi communément appelée la radio communautaire du Saguenay, CKAJ figure parmi les finalistes du prochain Gala des Dubuc du 30 avril prochain, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF).

Le 92,5 se retrouve dans la catégorie “Entrepreneuriat collectif”, dans laquelle figure aussi Contact Nature Rivière-à-Mars et la coopérative de solidarité Aide Chez Soi Royaume du Saguenay. Toute l’équipe de CKAJ se réjouit naturellement de cette nomination, qui représente également une belle marque de reconnaissance envers l’entreprise de radiodiffusion régionale.

En ce qui a trait au Gala des Dubuc, ce dernier regroupe cette année 33 finalistes répartis dans 11 catégories. Pour en arriver à cette sélection finale, le comité jury a analysé une centaine de candidatures réparties dans les différentes catégories du concours.

La PDG de la Chambre de commerce, Sandra Rossignol, rappelle que le Gala des Dubuc demeure l’un des événements phares qui met en lumière le savoir-faire, l’innovation et l’audace des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il sera présenté le jeudi 30 avril prochain à l’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi. Les billets sont disponibles via la billetterie de la Chambre de commerce.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les transporteurs scolaires demandent une rencontre Sonial LeBel
Publié à 18h00

Les transporteurs scolaires demandent une rencontre Sonial LeBel

Face à la hausse faramineuse du prix du carburant en raison de la guerre en Iran, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) a sollicité une rencontre d’urgence avec le cabinet de la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, afin de discuter de la mise en place d’une mesure de soutien temporaire. La démarche vise à aider les transporteurs ...

LIRE LA SUITE

Un départ plus tôt que prévu pour le DG de la Ville, Gabriel Rioux
Publié à 17h30

Un départ plus tôt que prévu pour le DG de la Ville, Gabriel Rioux

Faisant son entrée en poste en 2022 à titre de directeur général de la Ville de Saguenay, Gabriel Rioux ne terminera pas son mandat. Celui dont le contrat prenait fin le 17 octobre 2027 a conclu une entente financière dans les derniers jours avec l’administration du maire Luc Boivin. Son départ, ainsi que son remplacement comme plus haut ...

LIRE LA SUITE

Consultation publique à Laterrière sur un projet de parc solaire
Publié à 15h00

Consultation publique à Laterrière sur un projet de parc solaire

La coentreprise Nutrinor – Gilbert Énergies renouvelables invite la population à une rencontre d’information concernant son projet de parc solaire envisagé dans le secteur de Laterrière. L’événement, présenté sous forme de portes ouvertes, se tiendra le mardi 17 mars 2026, entre 16 h et 20 h, à la Salle du Bassin, située au 5673, boulevard ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES