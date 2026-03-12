SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 12 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 21 s

Risques psychosociaux

Campagne de prévention dans le secteur agricole

Émile Boudreau
Le 12 mars 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’occasion de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se tiendra du 15 au 21 mars 2026, l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lancent une campagne conjointe pour renforcer la prévention dans l’industrie agricole du Québec.

Les deux organismes souhaitent rappeler l’importance des milieux de travail sains et sécuritaires, ainsi que l'importance d’agir en amont afin de réduire les accidents, les maladies professionnelles et, cette année plus particulièrement, les risques psychosociaux.

Ces derniers préviennent que certains facteurs comme le harcèlement, la violence, la surcharge émotionnelle ou des événements potentiellement traumatiques sont des risques psychosociaux pouvant affecter non seulement la santé mentale des travailleurs, mais aussi le climat de travail et la cohésion d’équipe au sein des entreprises agricoles.

« Mettre en place des procédures claires, former les travailleurs et travailleuses, miser sur une communication ouverte, donner une voix aux travailleurs dans les décisions qui les concernent, respecter les capacités de chaque individu et nourrir un climat de confiance et de respect permet de réduire ces risques. », explique la CNESST qui rappelle que l’identification et l’élimination des risques psychosociaux sont une responsabilité partagée entre employeurs, travailleurs et travailleuses.

« En agriculture, comme dans tous les secteurs d'activité, chaque membre de l'équipe contribue à la qualité de l'environnement de travail et à la réussite de l'exploitation. Agir en amont pour prévenir les risques psychosociaux et favoriser des milieux de travail sains, c'est investir directement dans la sécurité et le bien-être des productrices et producteurs, des travailleuses et travailleurs agricoles, ainsi que dans la pérennité de nos fermes. », a ajouté   Stéphanie Levasseur, première vice-présidente générale de l'UPA.

À partir du 15 mars, diverses activités de prévention seront organisées dans les régions du Québec, et ce, durant tout le reste de l’année. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus de détails auprès des fédérations régionales de l’UPA.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les transporteurs scolaires demandent une rencontre Sonial LeBel
Publié à 18h00

Les transporteurs scolaires demandent une rencontre Sonial LeBel

Face à la hausse faramineuse du prix du carburant en raison de la guerre en Iran, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) a sollicité une rencontre d’urgence avec le cabinet de la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, afin de discuter de la mise en place d’une mesure de soutien temporaire. La démarche vise à aider les transporteurs ...

LIRE LA SUITE

Un départ plus tôt que prévu pour le DG de la Ville, Gabriel Rioux
Publié à 17h30

Un départ plus tôt que prévu pour le DG de la Ville, Gabriel Rioux

Faisant son entrée en poste en 2022 à titre de directeur général de la Ville de Saguenay, Gabriel Rioux ne terminera pas son mandat. Celui dont le contrat prenait fin le 17 octobre 2027 a conclu une entente financière dans les derniers jours avec l’administration du maire Luc Boivin. Son départ, ainsi que son remplacement comme plus haut ...

LIRE LA SUITE

Consultation publique à Laterrière sur un projet de parc solaire
Publié à 15h00

Consultation publique à Laterrière sur un projet de parc solaire

La coentreprise Nutrinor – Gilbert Énergies renouvelables invite la population à une rencontre d’information concernant son projet de parc solaire envisagé dans le secteur de Laterrière. L’événement, présenté sous forme de portes ouvertes, se tiendra le mardi 17 mars 2026, entre 16 h et 20 h, à la Salle du Bassin, située au 5673, boulevard ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES