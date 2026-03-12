SUIVEZ-NOUS

Cancer colorectal

La Société canadienne du cancer lance un cri du cœur

Le 12 mars 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La Société canadienne du cancer (SCC) appelle les provinces et territoires à abaisser à 45 ans l'âge d'admissibilité aux programmes organisés de dépistage du cancer colorectal pour les personnes exposées à un risque moyen, au lieu de l'âge actuel de 50 ans. La Société presse aussi le gouvernement du Québec à déployer un programme de dépistage du cancer colorectal, cette province étant la seule sans dépistage organisé.

Cet appel est lancé devant l'accumulation de données probantes confirmant que le cancer colorectal frappe davantage d'adultes plus jeunes au Canada. Une modélisation récente publiée cette semaine par des chercheurs canadiens indique qu'avec cette tendance croissante, il y aurait 15 000 cas de cancer colorectal de moins et 6 100 décès de moins dans les 45 prochaines années si le dépistage commençait à l'âge de 45 ans. Le cancer colorectal est au quatrième rang des cancers les plus diagnostiqués au Canada, et est la deuxième cause de décès lié au cancer dans la population canadienne, après le cancer du poumon.

La Société canadienne du cancer exhorte donc les provinces et territoires à fournir des ressources suffisantes pour que les programmes de dépistage puissent atteindre les taux de participation cibles, y compris à investir dans le personnel de soins de santé pour répondre efficacement à mesure que l'admissibilité s'élargit. Elle croit aussi que les gouvernements doivent mettre en œuvre des programmes de dépistage organisés, les financer adéquatement et veiller à ce qu'au moins 60 % de la population admissible y participe en temps opportun. 

