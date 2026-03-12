SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 12 mars 2026

Actualités

Une 3e édition à Jonquière du 13 au 15 mars

Le salon Elle et Cie Expo revient en force

Sara-Léa Bouchard
Le 12 mars 2026 — Modifié à 06 h 50 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Après deux éditions couronnées de succès, le salon Elle et Cie Expo s’apprête à faire vibrer à nouveau l’Hôtel Delta Saguenay de Jonquière. Du 13 au 15 mars, l’événement mettra en lumière les services offerts aux femmes dans la région.  

De nombreuses conférences sur le bien-être et les loisirs sont prévues durant la fin de semaine, trois journées d’inspiration, de découvertes et de plaisir au féminin.  

« Le salon Elle et Cie est le salon de la femme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les femmes peuvent s’y rendre pour assister à des conférences, profiter de spectacles musicaux ou se renseigner sur une foule de domaine, via les 65 exposants qui seront sur place », mentionne l’organisatrice, Nadia Leroux.  

Les participants et participantes pourront visiter les divers kiosques présents, comme Ancrer Tattoo, spécialiste en micropigmentation capillaire, les pyrogravures de Luron des bois, Créations Bijoux Josée, Éléganza Chicoutimi, les vêtements de sport signés Fit Me Up et plus encore.  

« Il y aura vraiment de tout pour plaire aux femmes, que ce soit au niveau de la gastronomie, de la mode, de la beauté et même dans les soins de santé et de bien-être. Le Canopée Bus Café sera aussi des nôtres pour offrir des boissons chaudes aux gens qui le désireront. Des organismes seront également avec nous, comme la maison d’hébergement Le Rivage et le Centre féminin du Saguenay », rapporte Mme Leroux. 

Une programmation séduisante  

C’est dans une ambiance feutrée et sous des airs de musique Jazz que les visiteurs et visiteuses pourront faire leur entrée, à l’ouverture du salon vendredi soir. En nouveauté: 100 sacs VIP remplis de surprises seront remis aux 100 premières personnes qui se présenteront.    

« À chaque année on apprend des choses, principalement en écoutant les commentaires et remarques des gens à la suite de l’événement. Par exemple, la première année, nous n’étions pas ouverts le vendredi en soirée, ce qui limitait souvent l’achalandage puisque certaines personnes travaillaient le week-end. Je me fie énormément aux demandes de la population pour peaufiner le salon davantage », explique la responsable.  

Une conférence voyage débutera la journée du samedi, qui sera parallèlement gratifiée de la présence de, l’animatrice, conceptrice, productrice et entrepreneure Chantal Lacroix à titre de conférencière invitée. Elle prendra la parole, entre autres, sur le thème du bonheur et de sa signification pour la gent féminine. Un défilé de mode mettant de l’avant les tendances d’ici clôturera le tout. Les personnes qui seront de la partie dimanche courront la chance de gagner un crédit voyage de 1 000$, en collaboration avec L’agence, conseillers en voyage La Baie et Chicoutimi.  

L’an passé, l’événement avait attiré un peu plus de 2000 personnes. Nadia Leroux espère bien battre ce nombre lors de ces trois journées. La principale intéressée dit s’être inspirée d’événements semblables dans le coin de Québec et de Montréal pour créer, ici au Saguenay, Elle et Cie Expo. Une 4e édition est bien sûr dans les cartons.  

