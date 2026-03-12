La reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO se fait attendre

À l’approche du 100e anniversaire d’Arvida, Saguenay ignore toujours si l’ancienne cité industrielle sera inscrite sur la liste indicative menant à une éventuelle reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO. Malgré les pressions exercées auprès du gouvernement, le dossier progresse lentement.

Rappelons qu’une première demande d’inscription avait été déposée en 2017, mais qu’elle n’avait pas été retenue. Une nouvelle demande a alors été déposée l’été dernier. Le but premier avec cette initiative était d’inscrire Arvida sur la liste indicative dans l’espoir de recevoir la désignation et ce, au moment où le centenaire du site allait être célébré, soit cette année.

Avec autant d’appuis de la part de la communauté internationale, scientifique et politique, le président de l’arrondissement de Jonquière et président du comité pour la reconnaissance du patrimoine d’Arvida (CORPA), Carl Dufour, ne comprend pas pourquoi le dossier progresse aussi lentement, affirme-t-il au Quotidien. Il y a même eu le dépôt, en février 2025, d’une motion à l’Assemblée nationale pour que le gouvernement fédéral ajoute Arvida comme candidat potentiel sur la liste. Suite à cette action entreprise par le député de Jonquière, Yannick Gagnon, Mario Simard avait pris la balle au bond quelques mois plus tard en pressant le gouvernement du Canada.

Finalement, mardi dernier, lors du grand conseil de ville, les conseillers municipaux ont adopté une résolution visant à appuyer le dépôt d’une demande de classement patrimonial pour le pont d’aluminium d’Arvida. Cette dernière sera d’ailleurs bientôt déposée au ministère de la Culture.