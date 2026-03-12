SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 12 mars 2026

Saguenay

Fermeture du Bistrot Bar La Fonderie d'Arvida

Le 12 mars 2026 — Modifié à 07 h 21 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Une nouvelle à caractère économique qui risque de créer une onde de choc: le populaire Bistrot Bar la Fonderie, situé sur la rue Lasalle à Arvida, cessera ses opérations le samedi 28 mars prochain.

Dans une publication Facebook, la propriétaire Marie-Pier Lemieux explique qu'il s'agit d’une décision personnelle, afin de retrouver un mode de vie plus simple.

La rentabilité de l’établissement, qui est un des derniers restaurants-bars où les musiciens locaux peuvent se produire, n’est nullement en cause, explique-t-elle, puisque le bistrot va très bien financièrement, et que ce n’est donc pas la raison de sa décision.

Marie-Pier Lemieux se dit toutefois ouverte à vendre son bistrot, mentionnant que c’est une belle opportunité d’acquérir un restaurant clé en mains, avec une équipe déjà en place. Disant ressentir énormément de fierté pour ce bel accomplissement commercial, elle termine sa publication en remerciant tous les clients, amis et musiciens qui ont fait de cette aventure un véritable succès, soulignant au passage un immense merci à son équipe formidable, qui la soutient encore aujourd’hui.

De beaux projets l’attendent pour la suite, conclut-elle.

