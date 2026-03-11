SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 11 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 33s

Entrée en vigueur de l’élargissement des heures d’ouverture

Le 11 mars 2026 — Modifié à 18 h 05 min
Par Olivier Claveau

En date de ce mercredi, les consommateurs peuvent faire leurs emplettes de 6h à 21h tous les jours au Québec, mais le Soleil souligne que ce sera graduel et sur une base volontaire lors des premiers mois.

Le journal précise que ce 11 mars constitue la première journée du projet pilote d’élargissement des heures d’ouverture, annoncé par le gouvernement en février. Toutefois, l’heure pourrait changer entre les quincailleries, les boutiques de vêtements et les centres commerciaux partout au Québec, alors que ce projet se fait sur une base volontaire, les commerçants ayant le dernier mot. Certaines villes du Québec, comme Saint-George, Gatineau ou Laval ont eu un avant-goût de la situation lors de la première phase du projet. Pour ces villes, peu de commerçants avaient adhéré à ce nouvel horaire.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un jalon important pour Saguenay sous le thème de la rencontre
Publié à 16h59

Un jalon important pour Saguenay sous le thème de la rencontre

La célébration de la culture autochtone ainsi que l’histoire de Chicoutimi seront des éléments centraux des festivités qui se tiendront du 21 au 27 juin prochain dans le cadre du 350ᵉ anniversaire de la ville. Cette semaine d’activités gratuites donnera officiellement le coup d’envoi à une année complète de célébrations, placée sous le thème La ...

LIRE LA SUITE

Le Parti Québécois presse Québec de réduire le prix à la pompe
Publié à 16h00

Le Parti Québécois presse Québec de réduire le prix à la pompe

Alors que le prix de l’essence à fait un bond en raison de la guerre en Iran et du blocus du détroit d’Ormuz, le Parti Québécois (PQ) demande au gouvernement Legault d’utiliser les leviers fiscaux à sa disposition pour alléger la facture des Québécois. Même si ce conflit échappe au contrôle du Québec, la formation souverainiste réclame une ...

LIRE LA SUITE

La FédéCP lance un nouvel outil pour dynamiser la communauté faunique
Publié à 15h00

La FédéCP lance un nouvel outil pour dynamiser la communauté faunique

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) dévoile « Réseau sauvage », un nouvel outil destiné à renforcer les liens entre les adeptes de chasse, de pêche et de tir sportif et les nombreuses activités offertes à travers le Québec. Cet outil se présente comme une infolettre gratuite, personnalisée selon les régions et les ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES