Entrée en vigueur de l’élargissement des heures d’ouverture

En date de ce mercredi, les consommateurs peuvent faire leurs emplettes de 6h à 21h tous les jours au Québec, mais le Soleil souligne que ce sera graduel et sur une base volontaire lors des premiers mois.

Le journal précise que ce 11 mars constitue la première journée du projet pilote d’élargissement des heures d’ouverture, annoncé par le gouvernement en février. Toutefois, l’heure pourrait changer entre les quincailleries, les boutiques de vêtements et les centres commerciaux partout au Québec, alors que ce projet se fait sur une base volontaire, les commerçants ayant le dernier mot. Certaines villes du Québec, comme Saint-George, Gatineau ou Laval ont eu un avant-goût de la situation lors de la première phase du projet. Pour ces villes, peu de commerçants avaient adhéré à ce nouvel horaire.