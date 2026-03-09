SUIVEZ-NOUS

Lundi, 09 mars 2026

Actualités



Ville de Saguenay

L'ex-mairesse Julie Dufour de retour en Cour le 13 mai

Le 09 mars 2026 — Modifié à 08 h 22 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

C’est finalement le mercredi 13 mai prochain que l’ex-mairesse de Saguenay, Julie Dufour, se présentera devant la Cour d’appel du Québec, dans la cause qui l’oppose au Directeur général des Élections du Québec (DGEQ).

La cause sera entendue au Palais de Justice de Chicoutimi, dès 9 heures. C’est le service des communications du DGEQ qui a transmis l’information au 92,5 Ma radio d’Ici. Rappelons que l’ex-mairesse Dufour conteste le verdict de culpabilité rendu contre elle, cette dernière ayant été reconnue coupable d’un des trois chefs d’accusations de manœuvre électorale frauduleuse qui pesaient contre elle.

Julie Dufour avait alors offert à Serge Simard en 2021, lors de la campagne à la mairie, de se retirer de la course dans laquelle elle se présentait elle aussi, en échange de considérations futures, ce qui est illégal au sens de la loi.    Mentionnons que le 92,5 a aussi logé des messages au bureau de l'avocat de Julie Dufour, Me Charles Levasseur. Aucune communication de sa part ne nous est malheureusement parvenue. 

