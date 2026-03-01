La 58e édition du 15 km des Pichous arrive à grands pas

3 000 participants du Saguenay–Lac-Saint-Jean se réuniront sur la ligne de départ, le 7 mars prochain, afin de prendre part à la 58e édition de la course des Pichous. Les coureurs parcourront 15 km entre le Centre Jonquière et le hangar de la zone portuaire de Chicoutimi.

Cette année, c’est l’animatrice et triple médaillée olympique Marianne St-Gelais qui sera la présidente d’honneur de l’événement.

« C’est un événement qui me ressemble et je suis contente d’y prendre part. Je viens d’une famille où le sport est important. Mon père a déjà participé et maintenant, c’est à mon tour, avec ma famille, de m’impliquer. Pour moi, c’est une façon bien vivante de transmettre ce que je valorise le plus : bouger, partager du temps en famille et avoir du plaisir », dit-elle.

La remise des dossards se tiendra au centre commercial du Centre Jonquière. Le départ de la course se fera quant à lui à 11 h, suivi de la marche cinq minutes plus tard.

Les participants des deux catégories doivent terminer le défi avant 14 h 30.

En cette 58e édition, la marche devient une activité participative, sans classement, où un tirage de 10 cartes-cadeaux de 200 $ sera effectué parmi l’ensemble des marcheurs inscrits.

Le parcours, qui emprunte une grande partie du boulevard Saguenay et longe la rivière Saguenay, se veut rapide et agréable, permettant un meilleur temps de réalisation.

Des trophées et des bourses seront remis aux vainqueurs masculin et féminin de la course. Si un nouveau record est établi, la personne qui l’aura réalisé recevra également une bourse supplémentaire de 2 000 $.

En raison du grand nombre de participants présents lors de l’événement, quatre vagues de coureurs seront lancées successivement.

Le comité du 15 km des Pichous souhaite réduire l’impact environnemental de la course. Pour ce faire, la firme Eurêko, un organisme régional formé de professionnels engagés pour la restauration, la protection et la conservation des écosystèmes, a été engagée afin de gérer les matières résiduelles. Des bénévoles seront également affectés à la collecte des déchets.

Un service de navettes en alternance sera disponible pour les participants lors de cette journée.