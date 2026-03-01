Un tournoi d’échecs rassemble les passionnés à Saguenay

Un nouveau tournoi d’échecs a fait son apparition à Chicoutimi cet hiver. À la fin de chaque mois, le magasin d’objets de collection et de passe-temps Hobby Saguenay offre la chance aux joueurs de la région de faire valoir leurs connaissances dans cet événement rassembleur, où les grands esprits se rencontrent.

Pour sa troisième année d’existence, la boutique a fait peau neuve et s’est installée dans l’enceinte du complexe sportif Intencité, à Jonquière.

En plus d’offrir des figurines à collectionner, des Lego et autres accessoires, Hobby Saguenay organise chaque semaine des matchs amicaux pour tous les jeux de cartes disponibles en magasin : Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, Riftbound et autres.

Le copropriétaire, Nicolas Boulianne, explique avoir perçu une faible couverture et accessibilité dans la région dans la sphère des échecs, ce qui l’a incité à inclure ce jeu dans les activités offertes.

Dès la première édition du tournoi, en novembre dernier, un grand nombre de joueurs ont répondu à l’appel. « Les gens ont juste hâte à la fin du mois pour venir participer », dit M. Boulianne, ce qui lui confère peu à peu une place importante dans la discipline au Saguenay, selon lui.

Jusqu’à maintenant, plus d’une vingtaine de joueurs participent à chaque édition.

Lors de l’événement, chaque compétiteur dispute un minimum de cinq matchs avant les rondes finales menant à la première place. Les trois meilleurs joueurs du tournoi se partagent des prix pouvant atteindre 100 $.

Afin d’ajouter un élément de compétition et de prestige, les organisateurs ont également créé le titre de « Maître Hobby Sag ».

« Le grand gagnant va garder une portion du montant des inscriptions. Donc, il y a 25 $ qui se met dans sa banque. Si c’est lui qui remporte à nouveau le tournoi suivant, on rajoute 25 $ et il accumule donc le montant jusqu’à ce qu’il se fasse détrôner. Il repart ensuite avec sa cagnotte et le nouveau prend sa place en tant que Maître Hobby Sag. Ça peut être intéressant pour la compétitivité et donner un intérêt supplémentaire à revenir chaque mois. »

Pour participer aux tournois, aucun niveau précis n’est imposé par Hobby Saguenay. Dans le même ordre d’idée, M. Boulianne avoue même avoir été surpris par les nombreux talents présents dans la région.

« J’ai découvert qu’il y a des joueurs qui sont très, très forts ici, avec des Elo élevés allant jusqu’à 2 000. Je ne m’attendais pas à avoir ce genre de joueurs, affirme-t-il. D’un côté, c’est super pour les débutants, car ça leur permet d’apprendre des trucs. Ça parle beaucoup pendant les soirées et il y en a qui demandent de l’aide après les matchs pour revoir certains coups qui ont eu lieu. »

Le système de classement Elo mesure la force relative d’un joueur par rapport aux autres dans un jeu donné. Aux échecs, un débutant se situe vers 1 000 Elo. La moyenne mondiale se situe généralement autour de 1 400 à 1 600 points pour un joueur de club actif. Pour être considéré grand maître international, soit dans l’élite mondiale, il faut toutefois dépasser les 2 500 Elo.

En raison des écarts perceptibles lors des derniers tournois, M. Boulianne souhaiterait aussi pouvoir baser les prochains événements sur différentes catégories de joueurs.

Diffusion en direct

En plus de pouvoir assister aux parties en personne, une diffusion en direct de l’événement est également offerte sur le site de streaming Twitch, sous la chaîne HobbySag.

Pour la suite, Hobby Saguenay aimerait augmenter son nombre de participants et atteindre un niveau permettant d’organiser des compétitions régionales, voire provinciales.

« À IntenCité, on a l’espace pour ça et ce qui me ferait capoter, ce serait de voir 200 à 300 joueurs d’échecs en même temps une fin de semaine. Ce n’est pas impossible qu’un jour on puisse faire ça », ajoute M. Boulianne.

La passion avant la monétisation

Les propriétaires se décrivent d’abord comme des collectionneurs passionnés.

Au fil du temps, M. Boulianne et son collègue ont bien vite réalisé que le marché devenait de plus en plus dispendieux et qu’un « monopole » du stock prenait place, surtout en région, dit-il.

Ils ont alors eu l’idée de mettre sur pied Hobby Saguenay afin de redonner au maximum à la communauté et de lui permettre de se réapproprier ses hobbies, en créant un espace de rencontre, d’échange et de discussion.

« Notre but, c’est de mettre des prix très agressifs pour offrir des prix justes et abordables, ainsi que d’offrir ce que les autres n’ont pas. On organise des événements, des tournois et on tente d’obtenir des accessoires inédits pour les collectionneurs, etc. »