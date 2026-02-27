Une députée indépendante propose un projet loi sur l'immigration

La députée indépendante de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à transformer la manière dont l’immigration est planifiée et gérée au Québec.

Intitulé Loi sur la régionalisation de l'immigration afin d'instituer des tables régionales de l'immigration et d'affirmer le rôle des régions dans l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes, ce texte de loi, rédigé en collaboration avec le Parti conservateur du Québec, propose de reconnaître officiellement le rôle des régions dans l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.

Au cœur du projet de loi se trouve la création de 17 tables régionales de l’immigration, une pour chacune des régions administratives du Québec. Ces instances rassembleraient des élus municipaux, des représentants des MRC, des communautés autochtones ainsi que des acteurs des milieux économique et communautaire. Elles seraient présidées par le ministre responsable de chaque région.

« L'immigration ne peut pas être pensée uniquement depuis Québec ou Montréal. Chaque région connaît ses besoins en main-d'œuvre, sa capacité d'accueil et ses défis d'intégration. Il est temps que ces réalités soient reconnues et intégrées dans les décisions gouvernementales », a affirmé la députée de Rimouski lors d'un point de presse tenu à l'Assemblée nationale en présence de plusieurs élus municipaux.

Des plans régionaux obligatoirement pris en compte

Chaque table régionale aurait la responsabilité d’élaborer un plan d’immigration propre à son territoire, basé sur les besoins sectoriels, les priorités locales et les stratégies d’intégration jugées les plus efficaces. Le ministre de l’Immigration serait alors tenu de considérer ces plans dans l’établissement des seuils et orientations gouvernementales.

Pour la députée de Rimouski, cette proposition constitue un « renversement de pouvoir » nécessaire et une première étape vers une véritable régionalisation des pouvoirs au Québec.

« On souhaite donner des outils aux régions pour qu'elles puissent bien planifier leurs actions et éviter de vivre avec les conséquences des décisions qui proviennent des grands centres. », explique-t-elle. « L'immigration est un point de départ, mais notre vision est plus large. Nous croyons que les régions peuvent assumer davantage de responsabilités en matière d'environnement, de gestion des ressources naturelles, de santé et d'éducation. », a-t-elle conclu.

Le projet de loi introduit également une clause de droit acquis, permettant aux personnes immigrantes déjà engagées dans un processus vers la résidence permanente de continuer selon les règles en vigueur au moment de leur arrivée.