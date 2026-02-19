SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 19 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 53s

Transport collectif

Lancement d’un service de réservation en ligne chez la STS

Le 19 février 2026 — Modifié à 07 h 35 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Société de transport du Saguenay (STS) est fière d’annoncer le lancement de SIRTA, une toute nouvelle plateforme numérique permettant aux usagers du transport adapté de gérer plus facilement leurs déplacements.

Accessible en tout temps, SIRTA offre plusieurs fonctionnalités simples et pratiques, soit faire une demande de déplacement occasionnel, annuler un déplacement, visualiser ses déplacements réguliers et occasionnels confirmés sur une période de 7 jours ou même consulter la plage horaire attribuée à chaque transport. La mise en place de SIRTA, selon la STS, représente une amélioration concrète de l’expérience client. L’organisation souligne que les usagers pourront gérer leurs réservations eux-mêmes, réduire l’attente au téléphone et accéder rapidement à l’information dont ils ont besoin. 

Pour activer leur compte, les clients du transport adapté doivent communiquer avec la STS au 418 545‑2489 afin d’obtenir un mot de passe personnalisé. Par la suite, ils pourront se connecter à l’aide de ce mot de passe et de leur numéro de dossier à l’adresse suivante : https://tareservation.stsaguenay.com. L’équipe du transport adapté de la STS demeure toutefois disponible pour accompagner les usagers dans cette nouvelle étape et répondre à leurs questions. Mentionnons que SIRTA peut être utilisé à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent, permettant à chacun d’effectuer ses démarches facilement, où qu’il se trouve.

