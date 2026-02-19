La MRC du Fjord-du-Saguenay, en collaboration avec les municipalités de Bégin, Saint-Ambroise et Saint-Charles-de-Bourget, a procédée à l’ouverture d’un nouvel écocentre à Saint-Ambroise, le 6 février dernier. Cette initiative représente un investissement de plus de 700 000$.

« Avant d’avoir notre propre écocentre, on utilisait les services de l’entreprise RSI Environnement, qui avait un écocentre sur son site. On s’est toutefois rendu compte qu’on avait besoin de plus d’espace, ce que RSI ne pouvait pas nécessairement nous fournir. C’est une mesure qu’on a enclenchée il y a déjà quelques années. Ce nouvel écocentre, comme tous ceux présents à Saguenay, pourra desservir les secteurs de Larouche et de Ferland-Boilleau, qui sont plus isolés », souligne le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Hervé Simard.

La MRC comporte huit écocentres sur son territoire, un réseau qui s’est construit au fil des dernières années. L’aménagement du lieu à Saint-Ambroise a toutefois nécessité des démarches de longue haleine, aux dires du préfet.

« Malheureusement, quand l’optimisation a été possible, avec l’acquisition du terrain, il a fallu se repositionner puisqu’on ne s’entendait pas sur la superficie de l’écocentre. Ce dernier est assez imposant, parce qu’il dessert aussi Saint-Charles-de-Bourget et Bégin. La réalisation du projet a peut-être pris deux à trois ans, mais maintenant, c’est fait. On était quand même un peu trop tard pour avoir les subventions qui étaient disponibles, malgré qu’on ait pu en profiter d’une grâce à une demande déposée », mentionne M. Simard.

Par ailleurs, rappelons qu’en 2023 et 2024, plus de 2 millions de dollars ont été investis pour moderniser les écocentres de Petit-Saguenay, de L’Anse-Saint-Jean, de Saint-Félix-d’Otis, de Saint-David-de-Falardeau et de Saint-Fulgence, puis celui de Saint-Honoré. Toutes ces modifications visent à améliorer les services offerts à la population de toutes les municipalités et des territoires non organisés (TNO), afin de diminuer l’enfouissement.

Un virage environnemental apprécié

Par ces différentes actions, la MRC du Fjord-du-Saguenay réaffirme son engagement envers un virage environnemental, que ce soit par l’implantation du compostage ou la récupération.

« On a fait parler de nous l’an passé en changeant notre collecte des déchets, désormais aux trois semaines, depuis le mois d’octobre. L’enfouissement, c’est ce qui coûte cher, donc en essayant de le diminuer, c’est là qu’on voit l’impact direct sur le compte de taxes de nos citoyens. Il y a définitivement un intérêt à aller vers ça. »

Hervé Simard dénote d’ailleurs la bonne participation et la réponse positive des résidentes et résidents de la MRC aux diverses initiatives mises en place.

« Très bientôt, les résultats pour le compostage vont être dévoilés, et on me disait que de bonnes nouvelles en ressortiraient. On remarque de plus en plus de bacs de compostage lors des jours de collecte, ou encore des gens qui veulent avoir un deuxième bac de recyclage. On voit que la demande s’accentue et que les gens sont conscientisés, vraiment et beaucoup plus qu’avant », conclut-il.