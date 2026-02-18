La mobilité résidentielle plus élevée chez les locataires au Québec

Une récente analyse de l’Institut de la statistique du Québec met en lumière des écarts marqués de mobilité résidentielle entre différents types de ménages québécois.

L’étude révèle que les ménages locataires vivant dans un logement disponible sur le marché changent de domicile beaucoup plus fréquemment que l’ensemble de la population.

Selon l’Institut, 54 % des ménages locataires occupant un logement disponible sur le marché ont déménagé entre 2017 et 2022, une proportion nettement supérieure à celle observée dans d’autres catégories de ménages.

Les ménages résidant dans un logement considéré comme non acceptable — soit inabordable, trop petit ou nécessitant des réparations majeures — présentent également une mobilité élevée : 44 % d’entre eux ont changé d’adresse durant la même période.

Les jeunes adultes déménagent le plus

L’étude souligne également que la mobilité résidentielle est particulièrement marquée chez certaines populations. Les personnes âgées de 35 ans ou moins affichent un taux de mobilité de 78 %, soit le niveau le plus élevé de tous les groupes analysés. Les personnes issues d’une minorité visible (53 %), les personnes immigrantes (47 %) ainsi que les titulaires d’un diplôme universitaire (45 %) sont également celles qui déménagent le plus souvent.

L’analyse révèle également qu’environ 5 % des ménages québécois ont déjà été contraints de quitter un logement loué. Le motif le plus courant derrière ce type de déménagement est la reprise du logement par le propriétaire à des fins personnelles, une situation évoquée dans 40 % des cas.

Finalement, l’étude aborde aussi un phénomène préoccupant : 9 % des ménages comptent au moins une personne ayant vécu une période d’itinérance au cours de sa vie. Les causes les plus fréquemment mentionnées sont d’ordre relationnel ou interpersonnel (45 %), suivies par des difficultés financières (36 %).