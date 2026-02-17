L’UQAC présente l’édition 2026 du Salon de l’emploi

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) accueillera l’édition 2026 du Salon de l’emploi, qui se déroulera le mardi 17 février 2026 de 10 h à 14 h au centre social de l’UQAC. L'événement, destiné aux membres de sa communauté étudiante et à ses diplômé(e)s souhaitant explorer des opportunités professionnelles, est également ouvert à toute personne en quête de nouvelles perspectives professionnelles ou souhaitant échanger avec des employeurs de divers horizons.

Cette année, selon l’organisation du Salon de l’emploi, 80 entreprises seront réunies sur place, offrant plus de 600 postes à combler. Que ce soit pour un stage, un premier emploi ou un changement de cap professionnel, les participantes et participants auront l’occasion de rencontrer des recruteurs, de discuter de leurs projets et de découvrir un large éventail de possibilités correspondant à leurs aspirations. Les visiteurs pourront ainsi mettre à jour leur profil professionnel en ligne ou tout autre outil de présentation et pourront prendre des photos professionnelles gratuitement, maximisant leur impact auprès des employeurs rencontrés.

Selon le directeur des Services aux étudiants et responsable de l’organisation de l’événement, Dave McMullen, le Salon de l’emploi demeure un moment privilégié pour créer des liens concrets avec les employeurs et pour mieux comprendre la réalité du marché du travail. Il conclut en mentionnant que c’est une occasion unique de faire avancer sa carrière, peu importe où on se trouve dans son parcours.