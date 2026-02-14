La nouvelle façon de célébrer la Saint-Valentin

À l’approche imminente de la Saint-Valentin, le marché des jouets sexuels s’inscrit pleinement dans une célébration du couple et du plaisir partagé. Loin des clichés, ces objets sont désormais pensés comme des complices de l’intimité à deux et s’imposent comme une alternative moderne aux cadeaux traditionnels.

« Le marché des jouets sexuels au Québec continue de croître de façon soutenue, avec une offre plus variée et une plus grande acceptation sociale comparativement aux dernières années. On observe une démocratisation accrue, avec une adoption plus marquée chez des clientèles plus jeunes et des personnes jusque là moins ciblées par la communication traditionnelle », mentionne le directeur des ventes et développement des affaires pour Eros et Compagnie, François Maillé.

Eros et Compagnie constitue le principal réseau de boutiques érotiques au Québec. 28 magasins ont pignon sur rue à travers la province, dont une à Chicoutimi et à Alma.

M. Maillé remarque également une aise des consommateurs à faire leur entrée en boutique, ce qui était moins le cas avant cette démocratisation.

« Les consommateurs sont de plus en plus à l’aise d’entrer dans des boutiques physiques pour ce type de produits, reflétant une réduction des tabous sociaux autour de la sexualité et des achats intimes », souligne-t-il.

De plus, bien que l’année 2026 vient de débuter, François Maillé observe qu’une tendance se dessine pour certains types de produits en particulier.

« Les grandes tendances de 2026 incluent l’intégration de technologies connectées, l’accent sur la durabilité des matériaux, l’inclusivité des designs et une focalisation sur le bienêtre. Les produits centrés sur la santé sexuelle et les expériences en solo gagnent aussi en popularité à travers toutes les tranches d’âge. »

Pour des raisons corporatives, Eros et Compagnie ne pouvait divulguer la part des ventes en ligne contre celle des boutiques physiques. Cependant, François Maillé rappelle que de se rendre directement sur place ajoute à l’expérience. Les gens intéressés et curieux par cet univers pourront s’assurer de recevoir des conseils personnalisés, propres à leur situation.

« La boutique physique peut offrir une expérience tactile, une découverte des produits et un accompagnement direct qu’un achat en ligne ne peut pleinement reproduire », affirme le directeur des ventes.

Des petites pensées pimentées

Pour la St-Valentin, des fleurs ou du chocolat, c’est déjà fort bien, mais une petite pensée osée, c’est encore mieux. De nombreux couples décident de projeter leur relation à un autre niveau en s’offrant désormais un petit cadeau pimenté pour fêter l’amour, le 14 février.

« De plus en plus de couples privilégient des expériences partagées et des produits ludiques plutôt que des cadeaux traditionnels pour la SaintValentin », rapporte François Maillé. « Les produits combinant technologie et intimité (vibromasseurs connectés, jeux pour couples) ainsi que les coffrets thématiques connaissent le plus de succès à l’approche de la Saint‑Valentin. »

Outre les jouets sexuels, l’achat de vêtements intimes, de lubrifiants, de condoms, d’huile sensuelle, de sel de bain ou de gel pour la douche peut faire toute la différence pour profiter au maximum de cette soirée à deux.