De nombreuses infractions à la sécurité observées

La Ville de Saguenay invite une nouvelle fois les amateurs de pêche blanche à respecter rigoureusement les règles de stationnement et les limites de vitesse sur les glaces, alors qu’un achalandage particulièrement élevé est attendu ce week-end.

L’administration municipale souligne que ces mesures demeurent essentielles pour assurer la sécurité de tous et préserver la qualité des infrastructures sur les plans d’eau gelés.

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses situations problématiques ont été rapportées. Parmi les manquements observés, on note la présence de plusieurs véhicules stationnés dans des zones où un seul est autorisé, ainsi que des excès de vitesse répétés. Selon la Ville, ces comportements peuvent entraîner des conséquences graves et sont susceptibles d’affaiblir la structure de la glace, augmentant les risques d’incidents.

Afin d’encourager la collaboration et de rappeler l’importance de ces règles, une présence policière accrue est prévue dans les villages de pêche blanche au cours de la fin de semaine. Les patrouilles procéderont à des rappels auprès des automobilistes et pêcheurs qui contreviennent aux directives.