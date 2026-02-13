Fleurs et chocolats

La Saint-Valentin arrive à grands pas et, par le fait même, toutes ses traditions permettant de démontrer l’amour que l’on porte à son être cher. Quoi de mieux, alors, que de se tourner vers un duo qui ne cesse de faire ses preuves au fil des années : des fleurs et du chocolat ? Car, comme on dit, on ne change pas une recette gagnante.

À la boutique Vert Tige, à Chicoutimi, près de trois cents personnes sont de passage lors de la journée de la Saint-Valentin pour y acheter une rose ou d’autres produits. Sans compter les nombreux achats qui prennent la route à bord du véhicule de livraison ainsi que les commandes à récupérer en magasin.

Pour la propriétaire et fleuriste, Éricka Dufour, c’est une période emplie de gaieté, mais également de travail rigoureux en raison du fort achalandage et de son engagement envers la satisfaction de ses clients.

L’ensemble de la boutique doit être réorganisé et les stocks doivent être plus importants.

« Il faut commander plusieurs milliers de tiges de fleurs pour l’occasion. On commence également à préparer notre matériel de confection, à couper du papier, des rubans et bien d’autres éléments de nombreux jours à l’avance. […] Les frigos doivent aussi être modifiés pour qu’ils puissent contenir davantage de fleurs. »

Il va sans dire que l’intérêt pour la Saint-Valentin et les fleurs est toujours bien présent aujourd’hui.

« C’est encore pertinent. Il n’y a rien qui fait plus plaisir que de recevoir un bouquet de fleurs, c’est un signe d’affection fort », croit-elle.

La rose reste la fleur la plus populaire le 14 février. Chez Vert Tige, elle est suivie par des bouquets variés mêlant plusieurs types de fleurs, puis par les roses éternelles, qui se distinguent par leur conservation pouvant durer près de cinq ans grâce à un procédé spécial.

À la chocolaterie-pâtisserie LaurieGinale, la Saint-Valentin rime également avec adrénaline. La propriétaire, Laurie Lemay, explique que toute sa production doit être augmentée pour répondre à la demande. Les trompe-l’œil, desserts et chocolats abondent sur le plancher de vente et dans le laboratoire.

« On sent que la Saint-Valentin reste importante pour les gens. Les clients affluent et repartent souvent avec nos produits les plus populaires : nos boîtes de chocolats fabriquées ici et nos petites pâtisseries individuelles », souligne-t-elle.

Un peu d’histoire

Célébrée chaque 14 février, la Saint-Valentin est aujourd’hui associée à l’amour et aux couples. Ses origines remontent pourtant à l’Antiquité romaine, avec les Lupercales, des fêtes païennes dédiées à la fertilité que l’Église cherchera ensuite à remplacer.

La tradition s’ancre autour de saint Valentin, un prêtre du IIIᵉ siècle qui aurait célébré des mariages en secret, défiant l’empereur Claude II. Condamné à mort, il aurait été exécuté le 14 février, laissant selon la légende un message signé « De ton Valentin ».

Au Moyen Âge, la date est associée à l’amour courtois, notamment grâce à la croyance selon laquelle les oiseaux choisissaient leur partenaire ce jour-là. La fête devient romantique, puis se popularise au XIXᵉ siècle avec les cartes et les cadeaux.

Aujourd’hui, entre tradition et commerce, la Saint-Valentin reste un symbole universel de l’amour.

Pourquoi fleurs et chocolats ?

Les fleurs et le chocolat se sont imposés à la Saint-Valentin pour des raisons à la fois symboliques, culturelles et commerciales.

Les fleurs, en particulier la rose rouge, sont depuis l’Antiquité un symbole d’amour et de passion. Associée à Vénus, déesse romaine de l’amour, la rose exprime ce que les mots ne disent pas toujours. Au XIXᵉ siècle, le langage des fleurs se popularise en Europe : offrir un bouquet devient une manière codée de déclarer ses sentiments, une tradition qui s’ancre durablement dans la Saint-Valentin.

Le chocolat, lui, doit son succès à sa réputation de plaisir raffiné et sensuel. Longtemps considéré comme un produit de luxe, il est associé au bien-être et à la séduction. Dès la fin du XIXᵉ siècle, les chocolatiers commencent à commercialiser des boîtes spécialement conçues pour la Saint-Valentin, souvent en forme de cœur, liant gourmandise et romantisme.

Avec le temps, ces deux cadeaux sont devenus des incontournables.