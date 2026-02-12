Le Festi-Frette amorce un virage musical majeur pour sa 9e édition

Les 13 et 14 février 2026, le Centre-Ville de La Baie vibrera au rythme du Festi-Frette, qui revient pour une 9e édition. Pour l’occasion, l’événement entame une transformation pour devenir un rendez-vous musical hivernal porté par la scène électronique et des performances de DJ.

Ce repositionnement stratégique prendra forme grâce à la présence de Misstress Barbara, figure incontournable de la techno montréalaise et artiste de renommée internationale. Pour souligner ses 30 ans de carrière, la DJ offrira une prestation gratuite en plein cœur du centre-ville de La Baie.

« On se tourne vraiment vers une nouvelle identité cette année, entre autres en présentant de la musique 100% électronique. Il s’agit d’une exclusivité nationale de pouvoir avoir avec nous Misstress Barbara », souligne le coordonnateur du Centre-Ville de La Baie et directeur artistique du Festi-Frette, Jessi Lavallée.

Pionnière de la musique électronique au Québec, Misstress Barbara s’est illustrée sur les scènes de plus de 40 pays au fil de sa carrière. Nominée aux JUNO Awards et respectée pour son influence durable sur la scène électronique mondiale, elle se produit habituellement dans des festivals urbains majeurs. Sa venue au Festi-Frette représente donc une occasion exceptionnelle pour un événement régional d’accueillir gratuitement une artiste d’un tel calibre.

« Ce repositionnement s’inscrit dans une vision claire : positionner le Centre-Ville de La Baie comme un pôle culturel hivernal, misant sur des propositions artistiques fortes pour stimuler l’achalandage, la fréquentation touristique et la vitalité du centre-ville en saison froide », affirme M. Lavallée.

En consolidant son identité autour de la musique électronique, le Festi-Frette souhaite rehausser sa notoriété tout en préservant la gratuité, l’accessibilité et son ancrage communautaire qui ont fait son succès pour neuf éditions de suite.

Deux soirées, deux énergies

La soirée de vendredi, qualifiée de « revival club des années 2000 », rendra hommage aux DJ qui ont façonné les nuits saguenéennes, à une époque où les clubs étaient de véritables lieux de rassemblement. Smoke, Level, Evans Bergeron et Jeff Thorn font parties des artistes invités.

« J’ai même réussi à faire sortir des DJ de leur retraite pour l’occasion », admet le directeur artistique, ayant lui-même fréquenté bon nombre de ces discothèques régionales.

La soirée du samedi sera ni plus ni moins qu’une célébration du présent et de l’avenir de la musique électronique, portée par les 30 ans de carrière de Misstress Barbara. Suivront Monitors, Larose&Fabre ainsi que JimStar. L’Agora du Village Portuaire de La Baie se transformera donc en réel piste de danse le temps de quelques heures, pour permettre à la population de vibrer ensemble.