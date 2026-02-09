SUIVEZ-NOUS

Lundi, 09 février 2026

Actualités

Temps de lecture : 28s

Chefferie de la CAQ

Bernard Drainville en tournée régionale lundi

Le 09 février 2026 — Modifié à 08 h 49 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, entreprend ce lundi une tournée des régions, et c’est à Saguenay, dans le fief du député qui l’appuie ouvertement, Yannick Gagnon, qu’il l’amorcera.

Le bureau du député Yannick Gagnon a transmis au 92,5 Ma radio d'Ici quelques informations concernant cette virée en sol saguenéen. Sont prévus notamment une rencontre avec le maire de Saguenay, Luc Boivin, une autre en compagnie des représentants de la Chambre de commerce d'industrie Saguenay-Le Fjord, puis également quelques échanges avec des représentants d'organismes communautaires.

La journée se conclura avec un rassemblement partisan, sous forme de 5 à 7, au Côté-Cour sur la rue de La Fabrique à Jonquière.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES