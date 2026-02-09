Bernard Drainville en tournée régionale lundi

Le candidat à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, entreprend ce lundi une tournée des régions, et c’est à Saguenay, dans le fief du député qui l’appuie ouvertement, Yannick Gagnon, qu’il l’amorcera.

Le bureau du député Yannick Gagnon a transmis au 92,5 Ma radio d'Ici quelques informations concernant cette virée en sol saguenéen. Sont prévus notamment une rencontre avec le maire de Saguenay, Luc Boivin, une autre en compagnie des représentants de la Chambre de commerce d'industrie Saguenay-Le Fjord, puis également quelques échanges avec des représentants d'organismes communautaires.

La journée se conclura avec un rassemblement partisan, sous forme de 5 à 7, au Côté-Cour sur la rue de La Fabrique à Jonquière.