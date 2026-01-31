La Maison de Quartier de Jonquière demeure un service essentiel

Depuis sa relocalisation en 2021, la Maison de Quartier de Jonquière a su gagner en efficacité et rend un service indispensable à la communauté : une offre juste et abordable à deux pas de chez soi.

Ses locaux, situés au 2049, rue Sainte-Famille, ont permis à l’organisation de jouer un rôle différent au sein de causes telles que la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Les vêtements de seconde main, les objets de collection, les livres et les meubles sont à portée de main pour tous, et leur distribution a, par le fait même, engendré un meilleur rendement et un chiffre d’affaires plus solide pour la Maison de Quartier.

La directrice générale de la Maison de Quartier de Jonquière, Cyndie Gauthier, explique que la clientèle et les besoins augmentent chaque année. Pour répondre à ces exigences, près de soixante salariés sont désormais sur place afin de remettre les articles en état et de gérer le plancher, alors que l’effectif était moitié moins important il y a quatre ans.

« En tant que ressourcerie, nous sommes un service essentiel pour beaucoup de gens. […] L’important, en ce moment, est de stabiliser nos opérations. Nous avons connu une forte croissance et nous nous assurons d’améliorer notre structure et nos processus pour offrir un milieu de travail satisfaisant, qui continue d’aider notre communauté. »

Certaines décisions doivent donc être prises afin d’assurer la pérennité de ces services.

« La cueillette et la livraison de meubles ont été annulées il y a quelque temps, car il fallait déployer deux personnes avec un camion pour un divan qu’on ne pouvait pas toujours vendre. Nous essayons de trouver une formule pour recommencer ce service, mais nous ne pouvons pas le faire à n’importe quel prix, car ce sont des éléments comme ceux-là qui peuvent compromettre notre stabilité à long terme », dit-elle.

La Maison de Quartier bénéficie cependant de près de 40 bénévoles prêts à lui prêter main-forte.

Mme Gauthier ajoute que la population est consciente des difficultés que certains peuvent rencontrer et apporte donc davantage d’aide qu’autrefois. Cependant, certaines facettes de la société actuelle, comme le fast fashion et la surproduction de biens matériels, affectent la qualité des articles reçus par la Maison de Quartier.

« Les gens répondent bien. Ils sont de plus en plus soucieux de l’environnement, donc nous recevons de plus en plus de dons. Cependant, avec les grandes industries et des compagnies comme Shein, la qualité des vêtements que nous recevons est parfois moindre. Beaucoup ne répondent pas aux critères et doivent être jetés. »

En 2025, une nouvelle épicerie communautaire a également été lancée afin de rétablir l’offre alimentaire dans un secteur qui en était privé depuis quelques années. Depuis, celle-ci permet non seulement aux résidents de Kénogami de faire leurs courses, mais elle crée également un lieu de rencontre et de rapprochement.

« Avec l’épicerie et le café que nous avons ouverts en même temps, les gens peuvent socialiser et créer un esprit de communauté. Nous avons des clients réguliers, la clientèle augmente, et cela se voit », conclut Cyndie Gauthier.