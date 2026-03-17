Près de 4 000 élèves porteront le demi-uniforme à la rentrée scolaire

La prochaine rentrée scolaire sera synonyme de changement pour les 3 900 élèves des écoles Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine et Charles-Gravel, alors que le demi-uniforme sera obligatoire dans ces lieux d’enseignement. Avec l’arrivée de cette mesure dans ces deux écoles, tout le réseau secondaire de Saguenay se retrouve à porter le demi-uniforme.

Selon Radio-Canada, les élèves de l’école Dominique-Racine sont déjà en marche pour trouver un nouveau logo et de nouvelles couleurs, alors que les étudiants ont pu voir vendredi dernier le matériel vestimentaire qu’ils porteront l’année prochaine et qu’un vote à cet effet est prévu mardi. Selon la conseillère en communication au Centre de services scolaire (CSS) des Rives-du-Saguenay, Léanne Châteauneuf, le but de la démarche est d’avoir une collection scolaire qui ressemble aux étudiants.

Mentionnons que la décision d’imposer l’uniforme a été prise par les conseils d’établissement le 24 février dernier. Les parents des élèves des deux écoles ont également été invités à donner leur avis au début du mois, alors que la moitié d’entre eux s‘est prononcée. À l'école secondaire Charles-Gravel, 13 % ont voté contre, un pourcentage moins important qu’à L’Odyssée, où 19 % ont voté contre. Les autres ont voté en faveur de la mesure, se sont déclarés neutres ou ont préféré ne pas répondre.