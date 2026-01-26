Tricia Murray sera la candidate libérale dans Chicoutimi

La candidate du Parti libéral du Québec (PLQ) aux élections générales de 2022 dans la circonscription de Lac‑Saint‑Jean, Tricia Murray, fait un retour en politique en se présentant à nouveau comme candidate pour sa formation politique, cette fois dans la circonscription de Chicoutimi à l’occasion de l’élection partielle du 23 février déclenchée mardi dernier.

La native d’Alma et attachée politique à l’aile parlementaire libérale devient ainsi la dernière candidate confirmée parmi les principaux partis en vue de cette élection partielle. Elle affrontera Marie‑Karlynn Laflamme (Parti québécois), Francis Tremblay (Coalition avenir Québec), Jeanne Palardy (Québec solidaire), Catherine Morissette (Parti conservateur du Québec) et Olivier Dion (Climat Québec).

Tricia Murray s’était fait connaître lors de la campagne de 2022 en parlant publiquement de son passé en tant que victime d’exploitation sexuelle. Elle n’avait cependant réussi à obtenir que 3 % des voix. Par la suite, elle a poursuivi son engagement politique à titre d’attachée politique auprès de la députée libérale Christine St‑Pierre.

L’élection partielle vise à pourvoir le poste de député de Chicoutimi délaissé par l’ex‑ministre des Affaires municipales Andrée Laforest, qui a quitté son siège en septembre pour tenter sa chance à la mairie de Saguenay.