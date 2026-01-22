Le député Yannick Gagnon se fait-il "niaiser"?

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, est-il en train de se faire passer un sapin par la direction de Domtar, alors qu’il demeure sans réponses aux questions qu’il a adressées concernant l’avenir de l’usine?

Le député ne passe pas par quatre chemins: il déclare que certaines sources lui ont mentionné qu’on le trouverait “dérangeant” au sein de la compagnie, parce qu’il désirait obtenir des réponses claires concernant les intentions de la direction quant à l’usine kénogamienne.

Toujours très inquiet quant à l’avenir de cette dernière, Yannick Gagnon a demandé à rencontrer le Chef de la direction, Pâte de Domtar, Richard Tremblay. Le député de Jonquière avoue qu’il est sans nouvelles de la demande qu’il a adressée en septembre dernier à la compagnie Domtar d’étudier des options pour reconvertir l’usine de Kénogami, d’où la demande d’une nouvelle rencontre visant à clarifier les visées quant à la machine à papier de son comté.

Lors de sa dernière discussion avec la compagnie, le député Gagnon avait été rassuré, mais à très court terme. Dans un communiqué émis jeudi, Yannick Gagnon mentionne qu’il a des informations comme quoi l’entreprise le trouverait même “dérangeant” et qu’on souhaiterait peut-être le tenir à l’écart. « Désolé », dit-il, « mais je travaille pour les gens de Jonquière et ce sont 227 travailleurs. C’est donc mon devoir d’aller à Montréal pour tenter d’obtenir des réponses de la part de Domtar ».