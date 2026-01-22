Les conservateurs misent sur la stabilité et l’économie régionale

À l’aube de l’élection partielle lancée dans la circonscription de Chicoutimi, le Parti conservateur du Québec (PCQ), avec sa candidate Catherine Morissette, mise sur la stabilité et l’économie régionale.

Présent mercredi au bureau électoral de sa candidate, le chef du PCQ, Éric Duhaime, tient à s’opposer au Parti Québécois et à son désir d’un 3e référendum. Selon lui, le désir d’indépendance de certains doit être mis de côté, alors que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est aux prises avec deux crises, soit les tarifs sur l’aluminium et la crise de l’industrie forestière. De plus, Duhaime croit que la région a besoin d’individus qui se lèveront pour protéger les travailleurs d’ici.

Pour sa candidate, Catherine Morissette, le problème de la crise forestière pourrait se régler en rencontrant les représentants de cette industrie, qui eux ont les solutions. De plus, l’ex-mairesse de Saint-David de Falardeau souligne que le problème pourrait également se résoudre si l’ensemble des barrières économiques au sein de la fédération canadienne tombait.

Questionné sur ce qui pourrait différencier le résultat d’une lutte entre péquistes en conservateurs, en lien avec la défaite crève-coeur dans l’élection d’Arthabaska de l’été dernier, Éric Duhaime souligne que l’idée d’un référendum va jouer dans la balance, alors que les péquistes ne semblent pas changer de cap avec la question référendaire, alors que la candidate du PQ dans Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, offre déjà des passeports « québécois ».

Le chef conservateur croit également que la situation économique des Québécois doit être améliorée, alors que le prix de l’épicerie et des hypothèques augmente.

« La situation économique se dégrade. Les gens ont de plus en plus de difficulté à faire face aux hausses du coût de la vie. », explique le chef conservateur. « Je pense que c’est de ça que les gens veulent de plus en plus parler et c’est de ça que le parti conservateur va parler. », ajoute-t-il.

L’ancien animateur radio au FM93 conclut en mentionnant qu’il sera derrière sa candidate durant l’ensemble de la campagne, alors qu’il devrait faire un tour dans la région hebdomadairement.