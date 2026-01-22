L'entrepreneuriat régional mis de l’avant

C'était le lancement mercredi au Cégep de Chicoutimi de la 28e édition du volet régional du Défi OSEntreprendre. Dans une formule de 4 à 7, les représentants du défi, administré par le Cégep pour une deuxième année consécutive, ont pu présenter les détails pour le gala, qui aura lieu le 29 avril prochain.

Selon le responsable du Défi OSEntreprendre, Marc Privé, le défi est un des plus gros événements entrepreneuriaux au Québec, car tous les niveaux d’enseignements, que ce soit primaire, secondaire, aux adultes, cégep et universitaire sont acceptés. De plus, les entreprises qui ont déjà participé il y a plus de cinq ans peuvent se réinscrire, pour qu’elles puissent partager leur cheminement. M. Privé ajoute que l’année dernière, le défi a reçu 2 300 participants, 180 projets et a offert plus de 27 000$ en bourses.

Nouveauté pour cette année, le gala aura lieu au Théâtre C, en plein cœur du Cégep de Chicoutimi, ce qui va permettre d’amener une autre couleur selon M. Privé, qui enseigne également au sein du collège.

Les invités du lancement ont également pu découvrir la présidente d’honneur de cette édition, Annik Lachance Gravel. Selon l’enseignant spécialisé en entrepreneuriat, Mme Lachance Gravel, qu’il connaît depuis environ 2 ans, est une femme humaine qui représente parfaitement les valeurs de l’entrepreneuriat.

Bien que le gala soit le 29 avril prochain, Marc Privé conclut que les inscriptions peuvent être envoyées jusqu’au 11 mars. Pour s’inscrire, les projets scolaires doivent passer par leur représentant dans les centres de services scolaires (CSS) et pour les entreprises établies, consultez le site www.osentreprendre.quebec.